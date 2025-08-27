شمالي کوریا په امریکا کې د جنوبي کوریا ولسمشر لي جي مېونګ لخوا ترسره شوې وروستۍ څرګندونې وغندلې او هغه يي په دوه مخۍ تورن کړ. د سویلي کوریا ولسمشر امریکا ته د خپل سفر پر مهال د کوریا ټاپووزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو غوښتنه کړې وه.
د کوریا مرکزي خبري اژانس (KCNA) چې د دولت له خوا اداره کېږي، په یوه تبصره کې د دوشنبې په ورځ د واشنګټن ډي سي په ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې د لي د بهرني سیاست وینا وغندله. په دې وینا کې هغه د امریکا او جنوبي کوریا اتحاد تایید کړ او د هر ډول پارونې په وړاندې یې د سختو غبرګونونو خبرداری ورکړ.
اژانس وویل: "هغه حتی موږ ته سپکاوی وکړ او موږ یې 'غریب خو سخت ګاونډیان' وبللو، او وروسته یې د 'اټومي وسلو پاکولو' په اړه د بې ځایه نظر خبرې وکړې."
شمالي کوریا ټینګار وکړ چې دوی به هېڅکله د خپلو اټومي وسلو څخه لاس په سر نشي.
"زموږ دریځ دادی چې هېڅکله به خپلې اټومي وسلې پرېنږدو، کومې چې زموږ ملي ویاړ او ملي امنیت دی، په بشپړ ډول نه بدلېدونکی دی،"
شمالي کوریا زیاته کړه چې د اټومي ځواک په توګه د دوی دریځ یوه "نه بدلېدونکې پرېکړه" ده چې د بهرنیو "دښمنانه ګواښونو" او د نړیوال امنیت د بدلېدونکي وضعیت په وړاندې د دوی د دریځ څرګندونه کوي.
د واشنګټن د سفر پر مهال، لي وړاندیز وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې د روان کال په وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د جنوبي کوریا د ولسمشرۍ دفتر ویاندې کانګ یو جونګ په وینا، ټرمپ دغه وړاندیز "ډېر هوښیار نظر" وباله.
ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې پر مهال درې ځلې له کیم سره لیدلي وو، چې یو ځل یې د دواړو کوریاوو ترمنځ په غیر نظامي سیمه کې هم ملاقات کړی و.