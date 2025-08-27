نړۍ
2 کمه لوست
شمالي کوریا په امریکا کې د سویلي کوریا د ولسمشر وروستي څرګندونې وغندلې
شمالي کوریا : د سویلي کوریا ولسمشر په امریکا کې په خپلو څرګندونو کې مونږ ته سپکاوی کړی او مونږ د هغوې وروستۍ څرګندونې دوه مخي بولو او غندو
شمالي کوریا په امریکا کې د سویلي کوریا د ولسمشر وروستي څرګندونې وغندلې
/ AP
27 اګست 2025

شمالي کوریا  په امریکا کې د جنوبي کوریا ولسمشر لي جي مېونګ لخوا ترسره شوې وروستۍ څرګندونې وغندلې او هغه يي په دوه مخۍ تورن کړ. د سویلي کوریا ولسمشر امریکا ته د خپل سفر پر مهال د کوریا  ټاپووزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو غوښتنه کړې وه.

د کوریا مرکزي خبري اژانس (KCNA) چې د دولت له خوا اداره کېږي، په یوه تبصره کې د دوشنبې په ورځ د واشنګټن ډي سي په ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې د لي د بهرني سیاست وینا وغندله. په دې وینا کې هغه د امریکا او جنوبي کوریا اتحاد تایید کړ او د هر ډول پارونې په وړاندې یې د سختو غبرګونونو خبرداری ورکړ.

اژانس وویل: "هغه حتی موږ ته سپکاوی وکړ او موږ یې 'غریب خو سخت ګاونډیان' وبللو، او وروسته یې د 'اټومي وسلو پاکولو' په اړه د بې ځایه نظر خبرې وکړې."

شمالي کوریا ټینګار وکړ چې دوی به هېڅکله د  خپلو اټومي وسلو څخه لاس په سر نشي.

وړاندیز شوي

"زموږ دریځ  دادی چې هېڅکله به خپلې اټومي وسلې پرېنږدو، کومې چې زموږ ملي ویاړ او ملي امنیت دی، په بشپړ ډول نه بدلېدونکی دی،"

شمالي کوریا زیاته کړه چې د اټومي ځواک په توګه د دوی دریځ یوه "نه بدلېدونکې پرېکړه" ده چې د بهرنیو "دښمنانه ګواښونو" او د نړیوال امنیت د بدلېدونکي وضعیت په وړاندې د دوی د دریځ څرګندونه کوي.

د واشنګټن د سفر پر مهال، لي وړاندیز وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې د روان کال په وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د جنوبي کوریا د ولسمشرۍ دفتر ویاندې کانګ یو جونګ په وینا، ټرمپ دغه وړاندیز "ډېر هوښیار نظر" وباله.

ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې پر مهال درې ځلې له کیم سره لیدلي وو، چې یو ځل یې د دواړو کوریاوو ترمنځ په غیر نظامي سیمه کې هم ملاقات کړی و.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us