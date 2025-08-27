د امریکا ولسمشر ټرمپ د هند له لومړي وزیر سره د ټيلیفوني خبرو هڅه کوي خو مودي دا غوښتنه رد کړې ده. دا خبره د جرمني ورځپاڼې فرانکفورټر الګماینه زایتونګ کړې ده.
په وروستیو اونیو کې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور ځله هڅه وکړه چې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي سره د ټیلیفون له لارې اړیکه ونیسي، خو مودي د دې اړیکو ځواب ورنه کړ. دا ادعاء د جرمني ورځپاڼې فرانکفورټر الګماینه زایتونګ (FAZ) کړې ده. د جرمني ورځپاڼې په وینا، دا چلند هم د مودي د "غوسې" شدت او هم د روسېې نه د تېلو د وارداتو په اړه د امریکا د فشار په وړاندې د هغه "احتیاط" څرګندوي.
د دې ادعاوو تر شا د سوداګریزو کړکېچونو زیاتوالی نغښتی دی: د ټرمپ ادارې د هند پر توکو ۵۰ سلنه ګمرکي مالیه ولګوله، چې دا د روسي تېلو د وارداتو په اړه د سزا په توګه ګڼل کېږي. دا مالیه د برازیل پرته په بل هېڅ هېواد دومره لوړه نه ده. په همدې وخت کې، نوي ډیلي د روسي تخفیفي تېلو پیرود زیات کړ، چې د واشنګټن نارضایتي یې لا زیاته کړه.
د یوې پلان شوې ډیپلوماټیکې هڅې په توګه، ورځپاڼه وايي چې د مودي دا دریځ او د ټرمپ ټیلیفونونو ته ځواب نه ورکول ، یوازې یوه ناڅاپي پرېکړه نه نده، بلکې دا یوه قصدي ستراتیژي وه چې د ټرمپ د ځانګړي مذاکراتي سبک څخه ځان وساتي. ټرمپ مخکې داسې عامه ادعاوې کړې وې چې ګواکې تړونونه شوي، خو په حقیقت کې هېڅ رسمي تړون نه و شوی. د ویتنام سره د سوداګریز تړون په اړه د ټرمپ پخوانۍ ادعا د دې یوه بیلګه ده.
سیاسي شنونکی مارک فریزر، چې د نیویارک په "نیو سکول" کې د هند-چین انسټیټیوټ همغږی دی، وایي چې د امریکا د هند-پاسیفیک ستراتیژي، چې هند ته یې د چین د محدودولو لپاره د مرستې تمه لرله، ناکامه شوې ده. د هغه په وینا، "هند هېڅکله دا نیت نه درلود چې د امریکا په ملاتړ د چین پر وړاندې ودریږي."
نورې هڅونې هم اړیکې خرابې کړې دي: د ټرمپ کورنۍ د ډیلي سره نږدې د لوکس برج پروژې انتقادونه راپارولي، او د هند-پاکستان د اوربند په اړه د ټرمپ عامه څرګندونې، چې د هند لخوا په کلکه رد شوې، هم د اړیکو په خرابېدو کې ونډه لرلې. د پاکستان د پوځ د مشر د ټرمپ په دفتر کې کوربه توب په نوي ډیلي کې د یوې ځانګړې هڅونې په توګه تعبیر شوی.
وروستی تایید شوی تماس د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په ۱۷مه وشو، کله چې مودي د ټرمپ په غوښتنه ټیلیفون وکړ. دا د پاهلګام د ترهګریزو بریدونو او د هند د "سندور عملیاتو" وروسته د دوی لومړۍ خبرې وې. د دې خبرو پر مهال، مودي روښانه کړه چې د هند-پاکستان د اوربند په اړه هېڅ امریکایي منځګړیتوب نه و شوی او خبرې د پاکستان په غوښتنه د دواړو هېوادونو ترمنځ شوې وې. د هند د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار وکړ چې هند به هېڅکله د دریمې ډلې منځګړیتوب ونه مني.
د هند ستراتیژیک بدلون ته په اشارې، ورځپاڼه څرګندوي چې دا پرمختګونه د هند د بهرني سیاست په پراخ بیاکتنه کې ځای لري، چیرې چې نوی ډیلي د خپلو ستراتیژیکو اړیکو تنوع ته مخه کړې، او په پټه توګه د چین او روسیې سره اړیکې پیاوړې کوي، پر ځای د دې چې یوازې د امریکا په چوکاټ تکیه وکړي. دا بدلون د شانګهای د همکارۍ سازمان (SCO) په راتلونکي غونډه کې د هند د ګډون سره هممهاله دی.