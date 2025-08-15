تورکیې، اسپانیا،بریتانیا او جرمني د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې په E1 سیمه کې د نویو غیرې قانوني ښارګوټو او ودانیو د جوړولو پلان په کلکه توګه وغنده.
تورکیې، اسپانیا، بریتانیا او جرمني د اسرائیلو هغه پرېکړه غندلې چې د اشغال شوي لویدیځې غاړې په E1 سیمه کې یې د زرګونو نوو ناقانونه استوګنځایونو جوړولو منظوري ورکړې ده. دوی خبرداری ورکړی چې دا کار به د دوه دولتونو حل زیانمن کړي او د نړیوالو قوانینو سرغړونه به وکړي.
د پنجشنبې په ورځ، د اسرائیلو رسنیو راپور ورکړ چې د مالیې وزیر بیزلیل سموتریچ د ۳۴۰۱ استوګنځایونو جوړولو منظوري ورکړې چې د بیت المقدس ختیځ ته په معالي اډومیم سیمه کې دي، او ۳۵۱۵ نور د شاوخوا سیمو لپاره پلان شوي دي.
دغه پروژه د دې لپاره طرحه شوې چې لویدیځه غاړه په شمالي او جنوبي برخو ووېشي او ختیځ بیت المقدس جلا کړي.
د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، دا ګام "د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو پرېکړو ته بې اعتنايي څرګندوي" او "د فلسطین دولت ځمکنۍ بشپړتیا، چې د دوه دولتونو حل بنسټ دی سرغړونه کوي او د تلپاتې سولې هیلو ته زیان رسوي."
تورکیې یو ځل بیا د ۱۹۶۷ کال د پولو پر بنسټ د ختیځ بیت المقدس په پلازمېنې د یو خپلواک فلسطیني دولت ملاتړ څرګند کړ.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوز مانوئل البارس دغه پراختیا "د نړیوالو قوانینو نوې سرغړونه" وبلله چې "د دوه دولتونو حل عملي کېدو وړتیا ته زیان رسوي، چې یوازینۍ د سولې لار ده." هغه د مېشتو کسانو پر تاوتریخوالي هم نیوکه وکړه.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډېوېډ لامي وویل چې په غزه کې "د اندېښنې وړ" حالت د اسرائیلو د کړنو له امله لا پسې خرابېږي او د دوه دولتونو حل نور هم له خطر سره مخ کوي. هغه زیاته کړه چې له خپلو کاناډایي او فرانسوي سیالانو سره یې د اوربند، د یرغمل شویو کسانو د خوشې کولو او بشري مرستو د زیاتولو اړتیا په اړه خبرې کړې دي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له اسرائیلو وغوښتل چې "د استوګنځایونو جوړول ودروي" او وویل چې دوی د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې د زرګونو نویو کورونو د جوړولو پلان په کلکه ردوي.
د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت دغه پرېکړه د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د "لوی اسرائیل" لیدلوري یوه برخه وبلله او خبرداری یې ورکړ چې دا به اشغال لا پسې ټینګ کړي او د فلسطیني دولت د جوړېدو امکان به له منځه یوسي.
ملګري ملتونه د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلي مېشت ځایونه د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د جولای په میاشت کې، د نړیوالې محکمې پرېکړه وکړه چې د فلسطیني سیمو اشغال ناقانونه دی او د ټولو مېشت ځایونو د تخلیې غوښتنه یې وکړه.
د ملګرو ملتونو چارواکو په بیا بیا خبرداری ورکړی چې د مېشت ځایونو دوامداره پراختیا د دوه دولتونو حل عملي کېدو وړتیا له جدي ګواښ سره مخ کوي، چې د اسراییلو او فلسطینیانو ترمنځ د اوږدې مودې شخړې د پای ته رسولو لپاره یوه مهمه لار ګڼل کېږي.