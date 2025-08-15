تورکیه
3 کمه لوست
تورکیې، اسپانیا،بریتانیا او جرمني په ختیځه غاړه کې د اسرائیلو د غیرې قانوني ودانیو پلان وغنده
تورکیې، اسپانیا،  بریتانیا او جرمني د اسرائیلو هغه پرېکړه غندلې چې د اشغال شوي لویدیځې غاړې په E1 سیمه کې یې د زرګونو نوو ناقانونه استوګنځایونو جوړولو منظوري ورکړې ده. دوی خبرداری ورکړی چې دا کار به د دوه دولتونو حل زیانمن کړي .
تورکیې، اسپانیا،بریتانیا او جرمني په ختیځه غاړه کې د اسرائیلو د غیرې قانوني ودانیو پلان وغنده
/ AA
15 اګست 2025

تورکیې، اسپانیا،بریتانیا او جرمني د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې په E1 سیمه کې د نویو غیرې قانوني ښارګوټو او ودانیو د جوړولو پلان په کلکه توګه وغنده.

تورکیې، اسپانیا،  بریتانیا او جرمني د اسرائیلو هغه پرېکړه غندلې چې د اشغال شوي لویدیځې غاړې په E1 سیمه کې یې د زرګونو نوو ناقانونه استوګنځایونو جوړولو منظوري ورکړې ده. دوی خبرداری ورکړی چې دا کار به د دوه دولتونو حل زیانمن کړي او د نړیوالو قوانینو سرغړونه به وکړي.

د پنجشنبې په ورځ، د اسرائیلو رسنیو راپور ورکړ چې د مالیې وزیر بیزلیل سموتریچ د ۳۴۰۱ استوګنځایونو جوړولو منظوري ورکړې چې د بیت المقدس ختیځ ته په معالي اډومیم سیمه کې دي، او ۳۵۱۵ نور د شاوخوا سیمو لپاره پلان شوي دي.

دغه پروژه د دې لپاره طرحه شوې چې لویدیځه غاړه په شمالي او جنوبي برخو ووېشي او ختیځ بیت المقدس جلا کړي.

د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، دا ګام "د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو پرېکړو ته بې اعتنايي څرګندوي" او "د فلسطین دولت ځمکنۍ بشپړتیا، چې د دوه دولتونو حل بنسټ دی سرغړونه کوي او د تلپاتې سولې هیلو ته زیان رسوي."

تورکیې یو ځل بیا د ۱۹۶۷ کال د پولو پر بنسټ د ختیځ بیت المقدس په پلازمېنې د یو خپلواک فلسطیني دولت ملاتړ څرګند کړ.

وړاندیز شوي

د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوز مانوئل البارس دغه پراختیا "د نړیوالو قوانینو نوې سرغړونه" وبلله چې "د دوه دولتونو حل عملي کېدو وړتیا ته زیان رسوي، چې یوازینۍ د سولې لار ده." هغه د مېشتو کسانو پر تاوتریخوالي هم نیوکه وکړه.

د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډېوېډ لامي وویل چې په غزه کې "د اندېښنې وړ" حالت د اسرائیلو د کړنو له امله لا پسې خرابېږي او د دوه دولتونو حل نور هم له خطر سره مخ کوي. هغه زیاته کړه چې له خپلو کاناډایي او فرانسوي سیالانو سره یې د اوربند، د یرغمل شویو کسانو د خوشې کولو او بشري مرستو د زیاتولو اړتیا په اړه خبرې کړې دي.

د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له اسرائیلو وغوښتل چې "د استوګنځایونو جوړول ودروي" او وویل چې دوی د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې د زرګونو نویو کورونو د جوړولو پلان په کلکه ردوي.

د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت دغه پرېکړه د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د "لوی اسرائیل" لیدلوري یوه برخه وبلله او خبرداری یې ورکړ چې دا به اشغال لا پسې ټینګ کړي او د فلسطیني دولت د جوړېدو امکان به له منځه یوسي.

ملګري ملتونه د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلي مېشت ځایونه د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د جولای په میاشت کې، د نړیوالې محکمې پرېکړه وکړه چې د فلسطیني سیمو اشغال ناقانونه دی او د ټولو مېشت ځایونو د تخلیې غوښتنه یې وکړه.

د ملګرو ملتونو چارواکو په بیا بیا خبرداری ورکړی چې د مېشت ځایونو دوامداره پراختیا د دوه دولتونو حل عملي کېدو وړتیا له جدي ګواښ سره مخ کوي، چې د اسراییلو او فلسطینیانو ترمنځ د اوږدې مودې شخړې د پای ته رسولو لپاره یوه مهمه لار ګڼل کېږي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us