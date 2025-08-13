سیاست
د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي انادولو اژانس ته تایید کړه  چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زېلېنسکي او څو اروپایي مشرانو سره په یوه مجازي غونډه کې ګډون وکړي.
/ AP
13 اګست 2025

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د پوتین سره د لیدنې نه مخکې د اوکراین د ولسمشر زیلینسکي او اروپايي هیوادونو د مشرانو په انلاین غونډه کې ګډون کوي.

د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي انادولو اژانس ته تایید کړه  چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زېلېنسکي او څو اروپایي مشرانو سره په یوه مجازي غونډه کې ګډون وکړي.

چارواکي د چهارشنبې په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې ټرمپ به په دې غونډه کې ګډون وکړي، یوه ورځ وروسته له هغې چې د جرمني لومړي وزیر فریډریچ مرز وویل چې هغه د امریکا ولسمشر، زېلېنسکي او نورو اروپایي چارواکو ته بلنه ورکړې ده.

دغه غونډه به دوه ورځې مخکې له هغې ترسره شي چې ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په الاسکا کې ملاقات وکړي.

د جرمني د حکومت ویاند سټیفن کورنیلیوس وویل چې په دې مجازي خبرو کې به د "روسېې باندې د فشار راوړلو لپاره نورو انتخابونو" او "د سولې د احتمالي خبرو اترو لپاره چمتووالي او د ځمکنۍ دعوو او امنیتي ضمانتونو اړوند مسایلو" باندې تمرکز وشي.

د جرمني، فنلنډ، فرانسې، ایټالیا، پولنډ، بریتانیا او اوکراین مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي، د اروپایي کمیسیون مشر، د اروپایي شورا مشر، د ناټو عمومي منشي او د امریکا مرستیال ولسمشر به هم ګډون وکړي.

سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ د ټرمپ او پوتین د راتلونکې غونډې په اړه توقعات کم کړل او دا یې د امریکا ولسمشر لپاره یو "اورېدونکی تمرین" وباله.

وړاندیز شوي

ویاندې کارولین لیویټ تایید کړه چې غونډه به د جمعې په ورځ د الاسکا په انکوریج ښار کې ترسره شي او هدف یې دا دی چې ټرمپ "د دې جګړې د ختمولو لپاره ښه پوهه ترلاسه کړي."

هغې خبریالانو ته وویل: "یوازې یوه اړخ چې په دې جګړه کې ښکېل دی په دې غونډه کې ګډون کوي، نو دا د ولسمشر لپاره یوه موقع ده چې لا ښه او کلکه پوهه ترلاسه کړي چې څنګه موږ هیله لرو دا جګړه ختمه کړو." هغې زیاته کړه چې زېلېنسکي به د الاسکا په خبرو کې ګډون ونه کړي.

هغې ټینګار وکړ چې دا غونډه د پوتین په غوښتنه ترسره کېږي.

راتلونکې خبرې به د جون ۲۰۲۱ راهیسې د روسیې او امریکا د اوسني ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ غونډه وي، کله چې پوتین د هغه وخت د امریکا ولسمشر جو بایډن سره په سویس کې ولیدل.

دا به همدارنګه لومړی ځل وي چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته سفر کوي له هغه وخت راهیسې چې د روسیې امپراتورۍ دغه سیمه په ۱۸۶۷ کال کې امریکا ته وپلورله.

 

