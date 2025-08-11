د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځه احتمالي هر ډول تړون به هیڅ پلو خوشحاله نکړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وینس ویلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ هر ډول تړون به داسې نه وي چې څوک پرې ډېر خوشحاله شي، ځکه چې د ټرمپ اداره هڅه کوي د درې اړخیزې غونډې لپاره د دواړو هېوادونو مشرانو ترمنځ زمینه برابره کړي.
وینس د یکشنبې په ورځ فاکس نیوز ته وویل: "د روسانو او اوکراینیانو دواړو لپاره به په پای کې دا موافقه داسې وي چې هغوی پرې خوشحاله نه وي." هغه زیاته کړه چې د ټرمپ اداره هڅه کوي داسې یوه مذاکره شوې موافقه رامنځته کړي چې دواړه هېوادونه پرې ژوند وکړای شي، په نسبي توګه په سوله کې، او د وژنو لړۍ ودرېږي.
وینس وویل چې یو مهم ډیپلوماتیک خنډ له منځه تللی، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قانع کړی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د لیدو لپاره چمتو شي.
وینس زیاته کړه: "یو له مهمو خنډونو څخه دا و چې ولادیمیر پوتین ویلي و چې هغه به هیڅکله له زیلینسکي سره ونه ګوري. خو اوس ولسمشر دا حالت بدل کړی دی." اوس د ټرمپ اداره هڅه کوي د درې واړو مشرانو د غونډې لپاره مهالویش جوړ کړي، ځکه چې ټاکل شوې ټرمپ او پوتین د جمعې په ورځ د امریکا په الاسکا ایالت کې د جګړې په اړه خبرې وکړي.
کله چې له وینس څخه وپوښتل شول چې ایا پوتین باید له زیلینسکي سره د ټرمپ له لیدو مخکې وګوري، هغه وویل چې دا به ګټور نه وي. هغه وویل: "زه فکر نه کوم چې دا به ګټور وي. په بنسټیز ډول، د امریکا ولسمشر باید هغه څوک وي چې دا دواړه سره نږدې کړي." پوتین د پنجشنبې په ورځ وویل چې هغه د زیلینسکي سره د درې اړخیزې غونډې خلاف نه دی، خو اړین شرایط باید برابر شي. د NBC نیوز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې سپینه ماڼۍ ښایي د اوکراین ولسمشر الاسکا ته راوبولي.
د ډرون بریدونه دوام لري
په همدې حال کې، د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین د ډرون برید په تولا سیمه کې دوه کسان وژلي دي. وزارت زیاته کړه چې برید د مسکو او نورو سیمو په نښه کولو لپاره هم ترسره شوی و.
د تولا والي دیمیتري میلیایف د ټیلیګرام په پیغام کې ویلي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي او روغتون ته وړل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د دوی هوايي دفاعي واحدونو د یکشنبې په شپه په درې ساعتونو کې ۲۷ اوکرایني ډرونونه ویجاړ کړي، چې ۱۱ یې په تولا سیمه، یو په مسکو سیمه او پاتې نور یې د روسیې په جنوب او لویدیځ کې په څلورو نورو سیمو کې ویشتل شوي دي.