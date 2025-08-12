سیاست
2 کمه لوست
زیلینسکي ادعا کوي چې پوتین د اوربند پر ځای نوو بریدونو لپاره تیاری نیسي.
زیلینسکي د دوشنبې په شپه په خپله وینا کې وویل: "هیڅ داسې نښه نشته چې روسانو ته د جګړې وروسته حالت لپاره د چمتووالي کوم پیغام ورکړل شوی وي."
زیلینسکي ادعا کوي چې پوتین د اوربند پر ځای نوو بریدونو لپاره تیاری نیسي.
/ AA
18 ساعته مخکې

د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ادعا کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوربند پر ځای د "نوو بریدونو عملیاتو" لپاره چمتووالی نیسي.

زیلینسکي د دوشنبې په شپه په خپله وینا کې وویل: "هیڅ داسې نښه نشته چې روسانو ته د جګړې وروسته حالت لپاره د چمتووالي کوم پیغام ورکړل شوی وي."

هغه زیاته کړه چې استخباراتي او پوځي راپورونه ښيي چې پوتین یوازې غواړي له امریکا سره د لیدنې په توګه خپله شخصي بریا وړاندې کړي او بیا د پخوا په څېر عمل وکړي، په اوکراین باندې د پخواني فشار په څېر فشار ته دوام ورکړي.

د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې "هیڅ داسې نښه نشته" چې روسیه د سولې لپاره چمتووالی نیسي، او زیاته یې کړه چې د ځواکونو بیا ځای پر ځای کول د نورو بریدونو لپاره د چمتووالي اشاره کوي.

زیلینسکي وویل: "که څوک د سولې لپاره چمتووالی نیسي، نو دا ډول کړنې نه ترسره کوي."

هغه زیاته کړه چې کیف خپلو شریکانو ته د جګړې په ډګر کې د وضعیت، ډیپلوماسۍ، او د روسیې د راتلونکو پلانونو په اړه معلومات ورکوي.

وړاندیز شوي

د الاسکا غونډه

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اوونۍ اعلان وکړ چې هغه به په الاسکا  کې په د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړي، ترڅو د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي.

اروپایي مشران د ټرمپ او پوتین ترمنځه په لیدنه کې د یو داسې موافقې په اړه چې ددوې لپاره د منلو وړ نوي د تحمیلولو ویره لري. ویل کیږي  د چهارشنبې په ورځ به زیلینسکي او ټرمپ سره جلا خبرې وکړي.

ټرمپ وویل چې د ځمکې تبادلې باید ترسره شي، خو زیلینسکي دا خبره  رد کړه.

د جرمني لومړي وزیر فریدریش مرز د فرانسې، بریتانیا او نورو اروپایي مشرانو او د اروپایي اتحادیې او ناټو مشرانو ته د چهارشنبې په ورځ د مجازي خبرو لپاره بلنه ورکړې ده.

د مرز دفتر د دوشنبې په ورځ وویل چې د خبرو په مختلفو پړاوونو کې به د روسیې پر وړاندې د فشار د نورو انتخابونو او د احتمالي سولې خبرو اترو د چمتووالي او اړوندو مسایلو په اړه خبرې وشي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us