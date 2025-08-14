د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پوتین سره د لیدنې مخکې یو ځل بیا ګواښ وکړ ، که روسیه جګړه پایته ونه رسوي د سختو پایلو سره به مخ شي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ګواښ کړی چې که د اوکراین جګړه پای ته رسولو سره موافقه ونه کړي، نو د "ډېر سختو پایلو" سره به مخ شي. دا ګواښ د دواړو مشرانو د راتلونکي غونډې په اړه شوی چې په الاسکا کې ترسره کېدونکې ده.
د چهارشنبې په ورځ، کله چې له ټرمپ څخه وپوښتل شول چې که پوتین د جګړې پای ته رسولو سره موافقه ونه کړي، نو روسیه به څه ډول پایلې وویني، هغه خبریالانو ته وویل: "هو، دوی به یې وویني." هغه زیاته کړه: "دوی به د ډېر جدي پایلو سره مخ شي." ټرمپ دا څرګندونې د واشنګټن ډي سي په کینیډي مرکز کې د خبرو پر مهال وکړې.
دا خبرې یوازې څو ساعته وروسته وشوې چې ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو اروپایي مشرانو سره په یوه مجازي غونډه کې ګډون وکړ. ټرمپ وویل چې دا غونډه "ډېره ښه" وه.
هغه وویل: "زه به دې غونډې ته د لسو څخه لس ورکړم، پوهېږئ، ډېره ډېره دوستانه وه."
د دویمې غونډې په اړه
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر ټرمپ د خپل دویمې دورې په ترڅ کې د پوتین سره د لومړي ځل لپاره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نیسي. ټرمپ وویل چې دا غونډه، چې د الاسکا په انکوریج ښار کې ترسره کېږي، ښایي د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو سبب شي چې په هغې کې پوتین، زیلینسکي او دی خپله ګډون وکړي.
هغه وویل: "ډېر ښه امکان شته چې موږ به دویمه غونډه ولرو، چې د لومړۍ په پرتله به ډېره ګټوره وي، ځکه چې په لومړۍ غونډه کې زه به پوه شم چې موږ چیرته یو او څه کوو."
هغه زیاته کړه: "که لومړۍ غونډه ښه تېره شي، نو موږ به ژر تر ژره دویمه غونډه وکړو. زه غواړم دا غونډه تقریباً سمدستي ترسره شي، او موږ به د ولسمشر پوتین، ولسمشر زیلینسکي او زما ترمنځ ژر تر ژره دویمه غونډه وکړو، که دوی یې وغواړي."
ټرمپ وویل چې که څه هم د جمعې د غونډې په ترڅ کې "ځینې لویې لاسته راوړنې" ترلاسه کېدای شي، خو دا غونډه په اصل کې د راتلونکې درې اړخیزې غونډې لپاره د زمینې برابرولو لپاره ده، چې هغه ومنله ښایي ترسره نه شي.
هغه وویل: "کېدای شي هېڅ دویمه غونډه ونه شي، ځکه که زه احساس وکړم چې دا مناسبه نه ده چې دا ترسره کړو، ځکه چې ما هغه ځوابونه ترلاسه نه کړل چې موږ ورته اړتیا لرو، نو بیا به موږ دویمه غونډه ونه کړو."