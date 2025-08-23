نړۍ
په نیویارک کې د یو سیاحتي بس د ټکر له امله لږ تر لږه ۵ تنو ژوند د لاسه ورکړی دی.
د نیویارک ایالت پولیسو وویل د جمعې په ورځ د نیویارک  په لویدیځ کې د یوې سیاحتي بس د ټکر له امله پنځه مسافرین ووژل شول. دغه بس له نیاګرا فالس څخه نیویارک ښار ته د ۵۰ څخه زیاتو کسانو سره روان و، چې په لویه لاره کې یې ټکر وکړ.
23 اګست 2025

دغه پېښه د بفلو ښار څخه شاوخوا ۴۰ کیلومتره (۲۵ میله) ختیځ، د پمبروک ښارګوټي ته نږدې رامنځته شوه، کله چې بس له نیاګرا فالس څخه د ورځې د سفر وروسته راستنېده. نیاګرا فالس د امریکا او کاناډا ترمنځ په پوله کې یو مشهور سیاحتي ځای دی.

د ایالت پولیسو مشر، میجر اندری رې، وویل چې لومړني موندنې ښيي چې د بس چلوونکی د پام وړ غفلت کړی و، کنټرول یې له لاسه ورکړی او د ټکر څخه مخکې یې د موټر د سمولو هڅه کړې وه.

رې خبریالانو ته وویل: "د میخانیکي ستونزې احتمال رد شوی دی، او نه هم د نشې یا مستۍ کومه نښه لیدل شوې ده."

چارواکو تایید کړه چې وژل شوي کسان د هندي، چینایي او فیلیپیني وګړي دي. ژغورل شویو کسانو سره د مرستې لپاره ژباړونکي ځای پر ځای شوي دي. که څه هم پنځه کسان وژل شوي، نور هیڅوک د ژوند لپاره خطرناک حالت کې نه دي. څو مسافرینو درملنه ترلاسه کړه او له روغتون څخه رخصت شول.

د چین دولتي رسنۍ CCTV راپور ورکړ چې د بس په ۵۴ سپرلیو کې،  شپږ کسان د چین اتباع وو. پنځه یې لږ ټپونه لرل او له روغتون څخه رخصت شول، په داسې حال کې چې یو تن لا هم په عملیاتو کې و.

د ژغورنې پراخه عملیات

د مرستې ټیمونو د ژغورنې پراخه عملیات ترسره کړل چې په کې اته هیلیکوپټرونه شامل وو، د مرسي فلایټ غیر انتفاعي هوایي امبولانس ادارې مشرې مارګریټ فیرینټینو وویل،

د بس چلوونکی ژوندی پاتې شوی او د چارواکو سره همکاري کوي، پولیسو وویل. تر اوسه کوم تورونه نه دي لګول شوي.

د دې غمجنې پېښې وروسته، د وینې او غړو د ډونر سیمه ییزې شبکې "کنیکټ لایف" د وینې د ډونرۍ لپاره بیړنی غوښتنه وکړه.

نیاګرا فالس، چې د امریکا او کاناډا ترمنځ په پوله کې پروت دی، د شمالي امریکا یو له خورا لیدل شویو طبیعي ځایونو څخه دی، چې هر کال میلیونونه سیلانیان راجلبوي — چې ډیری یې د تنظیم شویو بس سفرونو له لارې راځي، لکه هغه چې د جمعې په ورځ په دې مرګوني ټکر کې ښکېل و.

 

