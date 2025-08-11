نړۍ
هندي پوليسو د جعلي پوليسو ډله ونيوله چې د "جرايمو د دفتر" تر نوم لاندې يې فعاليت کاوه
هندي پوليسو شپږ تنه هغه کسان نيولي چې د پوليسو په نوم يې ځان معرفي کاوه او له کرایه شوي دفتر څخه يې د "مرستو" په نوم پيسې اخيستلې چې پرې د " جنايي څېړنې دفتر" ليکل شوي وو.
هندي پوليسو د جعلي پوليسو ډله ونيوله چې د "جرايمو د دفتر" تر نوم لاندې يې فعاليت کاوه
/ AP
11 اګست 2025

هندي پوليسو د جعلي پوليسو ډله ونيوله چې د "جرايمو د دفتر" تر نوم لاندې يې فعاليت کاوه

څخه "مرستې" غوښتلې.

د پوليسو په وينا، د "نړيوال پوليس او جنايي څېړنې دفتر" نومې اداره، چې د "پوليسو په شان رنګونو او لوګوګانو" سينګار شوې وه، د نوي ډهلي په سپوږمکي ښار نويدا کې موقعيت درلود.

وړاندیز شوي

تورنو کسانو ادعا کړې وه چې ګواکې له "انټرپول" او نورو نړيوالو جنايي ادارو سره تړاو لري.

پوليسو وويل: "تورنو کسانو ځانونه د ولس خدمتګاران معرفي کول." پوليسو څو ګرځنده تليفونونه، چک بوکونه، مهرونه او پېژندپاڼې ترلاسه کړې.

دغه نيول د هغه پېښې څو اوونۍ وروسته شوي چې يو سړی د نوي ډهلي څنګ ته له يو کرایه شوي کور څخه د جعلي سفارت په چلولو او د خلکو د فريبولو په تور ونيول شو، چې هغوی ته به يې د بهرنيو هېوادونو د کار ژمنې ورکولې.

دغه تورن يو ناقانونه "د لويديځ ارکټيکا سفارت" غیرقانوني چلاوه او ځان يې د داسې خيالي هېوادونو سفير معرفي کاوه لکه "لويديځ ارکټيکا، سابورګا، پولوېا، لوډونيا".

