منځنی ختیځ
3 کمه لوست
قطر ویلي چې امریکا د برید نه لس دقیقې وروسته دوې ته خبر ورکړی دی
قطر له ټولې سیمې څخه د اسرائیلو پر خلاف د سخت غبرګون ښودلو غوښتنه وکړه.
قطر ویلي چې امریکا د برید نه لس دقیقې وروسته دوې ته خبر ورکړی دی
/ AFP
10 سپتمبر 2025

د قطر لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې هېواد یې د اسرائیلو د وژونکي برید په وړاندې د غبرګون حق لري، او دا یې د منځني ختیځ لپاره یو "مهم پړاو" بللی، او د ټولې سیمې د غبرګون غوښتنه یې کړې ده.

لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني د سه شنبې په شپه یوې خبري غونډې ته وویل "قطر د دې ښکاره برید په وړاندې د غبرګون حق لري." هغه زیاته کړه چې اسرائیلو داسې وسلې کارولې چې د قطر د هوايي دفاعي رادارونو لخوا نه دي کشف شوې.

"موږ باور لرو چې نن ورځ موږ یو پرېکنده پړاو ته رسېدلي یو. باید د ټولې سیمې لخوا د دې وحشیانه کړنو په وړاندې غبرګون وښودل شي،"

آل ثاني د اسرائیلو تېری وغنده او دا یې د "دولت ترهګري" وبلله.

هغه خبرداری ورکړ چې دوحه "د دې خیانتکارو بریدونو لپاره د غچ اخیستلو حق لري،"

آل ثاني د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هغه ادعاوې یادې کړې چې ویلي یې وو، دی به سیمه بدله کړي، او په ټینګار یې پوښتنه وکړه: "ایا هغه د خلیج سیمه هم په پام کې لري؟"

"اسرائیل هڅه کوي چې د سولې هره موقع له منځه یوسي،"

هغه زیاته کړه چې کړکېچ "یو پرېکنده" پړاو ته رسېدلی، او د دوحې په نظر کې د دې پراخېدونکي شخړې جديت ته اشاره وکړه.

منځګړیتوب د قطر ځانګړتیا ده

وړاندیز شوي

د قطر لومړي وزیر یادونه وکړه چې د امریکا چارواکو لومړی قطر ته د اسرائیلو د برید په اړه د "خیانتکار" برید له پیل څخه لس دقیقې وروسته خبر ورکړ.

آل ثاني زیاته کړه چې منځګړیتوب د قطر د هویت برخه ده او هېڅ شی به د دې په برخه کې د دوی رول ته زیان ونه رسوي.

"قطر به د غزې د سولې د ترلاسه کولو لپاره خپل منځګړیتوب ته دوام ورکړي، سره له دې چې دا خیانتکار برید ترسره شوی،" هغه په محاصره شوې غزه کې د اسرائیلو روان نسل وژنې ته په اشارې سره وویل هیڅ شی به موږ د سیمې په منځګړیتوب کې د دوام څخه ونه دروي."

"په وروستیو ورځو کې، د امریکایي لوري په غوښتنه پراخې خبرې اترې ترسره شوې ترڅو د دوی لخوا وړاندې شوې وروستۍ وړاندیز وڅېړل شي. سره له دې چې دوی پوهېدل او په دوامداره توګه یې د دوحې له لارې پلاوي استول، اسرائیلي لوري په قصدي ډول هڅه کړې چې د سولې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي .

"ایا نړۍ ته له دې څخه روښانه پیغام ته اړتیا شته؟ څوک د سولې دروازه تړلې؟ ایا نړیواله ټولنه لا هم نورو شواهدو ته اړتیا لري؟ څوک په دې سیمه کې ریښتینی زورواکی دی؟"

سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ وویل چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیو وټکوف ته ویل شوي چې د اسرائیلو د "راتلونکو" بریدونو په اړه د قطري چارواکو خبر ورکړي.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پېښې وروسته د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثاني او د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره جلا خبرې وکړې، د سپینې ماڼۍ د ویاندې کارولین لیویټ په وینا.

لیویټ زیاته کړه چې ټرمپ قطر ته ډاډ ورکړ چې داسې برید به بیا د دوی په خاوره کې ونه شي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us