منځنی ختیځ
2 کمه لوست
د فلسطین د مقاومت ډلې حماس په یوه بیان کې وویل: "موږ تاییدوو چې دا عملیات د اسرائيلو د اشغال جرمونو او زموږ د خلکو پر وړاندې د ترسره کېدونکي نسل وژنې طبیعي غبرګون دی."
د ختیځ بیت المقدس په حمله کې پنځه کسان وژل شوي
/ AA
8 سپتمبر 2025

د اشغال لاندې په ختیځ بیت المقدس کې په یو برید کې لږ تر لږه ۵ تنو ژوند د لاسه ورکړی دی.

 دوشنبې په ورځ د اسرائيلو تر اشغال ختیځ بیت المقدس کې وسله والو د  بس په یو تمځای ډزې وکړې، چې په پایله کې پنځه کسان ووژل شول او څو نور ټپیان شول.

د اسرائيلي پولیسو په وینا، دواړه بریدګر هم وژل شوي دي.

چارواکو وویل چې اووه نور کسان په جدي حالت کې دي.

د بیړني خدماتو ادارې  په یوه بیان کې وویل چې وژل شویو کسانو کې یو نږدې ۵۰ کلن سړی او درې شاوخوا ۳۰ کلن نارینه شامل دي. دغه اداره زیاتوي چې ټپيانو ته طبي مرسته ورکول کېږي.

دا پیښه  د سهار ناوخته د یګال سړک په راموت څلور لارې کې رامنځته شوې، چې په بیان له مخې شاوخوا ۱۵ کسان ټپیان شوي دي.

د اسرائيلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د برید وروسته د حالاتو د ارزونې لپاره غونډه وکړه.

وړاندیز شوي

پولیسو وویل چې بریدګرو د موټر په وسیله د بس تمځای ته ورسېدل او ډزې یې وکړې.

دوی په یوه بیان کې وویل: "په سیمه کې یو امنیتي افسر او یو ملکي وګړي سمدستي ځواب ورکړ، ډزې یې وکړې او بریدګر یې بې وسلې کړل."

اسرائيلو تر اوسه په غزه کې د جګړې په ترڅ کې له ۶۴,۰۰۰ څخه زیات فلسطینیان وژلي، چې ډېری یې ملکي وګړي دي. د نتنیاهو ښي اړخي حکومت هم په نیول شوې لویدیځه غاړه کې د غیر قانوني یهودي مېشت ځایونو د زیاتولو پلان لري، چې د راتلونکي فلسطیني دولت د جوړېدو امکان له منځه وړي.

