نړۍ
3 کمه لوست
اسټراليا وايي د فلسطين دولت به په رسميت وپېژني
د اسټراليا لومړي وزیر انتوني البانیز وايي تر هغه چې د فلسطين خپلواک دولت دايمي نه وي، سوله به يوازې لنډمهاله وي.
اسټراليا وايي د فلسطين دولت به په رسميت وپېژني
الابانيز وايې وويل چې حالت په محاصره شوي غزې کې د نړۍ له وېرو هاخوا تللی دی / Reuters Archive
18 ساعته مخکې

اسټراليا وايي د فلسطين دولت به په رسميت وپېژني

د اسټراليا لومړي وزیر انتوني البانیز وايي تر هغه چې د فلسطين خپلواک دولت دايمي نه وي، سوله به يوازې لنډمهاله وي.

د اسټراليا لومړي وزیر انتوني البانیز ويلي چې هېواد به يې د سپتمبر په مياشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د فلسطين دولت په رسميت وپېژني، چې دا به د کاناډا، بريتانيې او فرانسې تر ورته ګامونو وروسته وي.

هغه د يکشنبې په ورځ خبريالانو ته وويل: «تر څو چې د اسرائيلو او فلسطين دولتونه دايمي نه وي، سوله به يوازې لنډمهاله وي. اسټراليا به د فلسطين د ولس د خپل دولت د لرلو حق په رسميت وپېژني.»

البانیز وويل چې د فلسطين پېژندنه به د فلسطين د ادارې د ژمنې پر بنسټ وشي.

هغه زياته کړه چې په محاصره شوې غزه کې وضعيت د نړۍ د اندېښنو څخه اوښتی او اسرائيل لا هم د نړيوال قانون سرغړونه کوي.

البانیز د دوه-دولتونو د حل غوښتونکی دی، چې د هغه مرکزي-چپ حکومت د اسرائيلو د خوندي پولو دننه د شتون حق او د فلسطينانو د خپل دولت حق ملاتړ کوي.

نړيواله پېژندنه

تېره مياشت، فرانسې او کاناډا وويل چې دوی پلان لري د فلسطين دولت په رسميت وپېژني، په داسې حال کې چې بريتانيې ويلي که چېرې اسرائيل د فلسطين په سيمو کې د بشري ناورين د حل لپاره ګام وانخلي او اوربند ته ونه رسېږي، نو دوی به هم ورته ګام پورته کړي.

وړاندیز شوي

د فرانسې ولسمشر ايمانويل ماکرون د جولای په مياشت کې وويل چې هغه پلان لري د سپتمبر په مياشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې فلسطين په رسميت وپېژني.

د عامه فشارونو تر ډېروالي څو ورځې وروسته، د بريتانيې لومړي وزیر کاير سټارمر هم وويل چې بريتانيه به په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې فلسطين په رسميت وپېژني.

لږ وروسته، د کاناډا لومړي وزیر مارک کارني اعلان وکړ چې هېواد به يې فلسطین په رسمیت وپیژني، او د دې کار دليل يې د کاناډا د دوه-دولتونو د حل پر وړاندې ژمنتيا وښوده.

د نتنياهو غوسه

اسرائيلو د هغو هېوادونو پرېکړې وغندلې چې د فلسطين د دولت ملاتړ کوي، او ادعا کوي چې دا کار به د فلسطين مقاومت ډلې حماس ته جايزه ورکړي.

لومړي وزیر بنيامين نتنياهو د يکشنبې په ورځ خبريالانو ته وويل چې ډېری اسرائيليان د فلسطين د دولت د جوړېدو مخالف دي، ځکه دوی فکر کوي چې دا به جګړه راولي نه سوله، که څه هم په لسګونو زره لاریون کونکي د تل ابیب سړکونو ته راووته، څو د هغه پلان وغندي چې نږدې دوه کلنې نسل وژنې ته وده ورکړي او غزه ونیسي.

هغه وويل: «دا داسې معنی لري چې اروپایي هیوادونه او آسټرالیا په دې ډول د سوی )خرگوش( کندې ته لاړ شي، او سمدلاسه په هغې کې وغورځیږي … دا مایوسه کوونکې ده او زه فکر کوم چې دا په رښتيا هم د شرم وړ ده، خو دا زموږ دريځ نه بدلوي.»

سره له دې چې اسرائيل او امريکا ادعا کوي فلسطين د سولې مخالف لوری دی، نتنياهو بيا بيا ويلي تر هغه چې هغه لومړی وزیر وي هېڅکله به د فلسطين دولت جوړ نه شي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us