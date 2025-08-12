اسټراليا وايي د فلسطين دولت به په رسميت وپېژني
د اسټراليا لومړي وزیر انتوني البانیز وايي تر هغه چې د فلسطين خپلواک دولت دايمي نه وي، سوله به يوازې لنډمهاله وي.
د اسټراليا لومړي وزیر انتوني البانیز ويلي چې هېواد به يې د سپتمبر په مياشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د فلسطين دولت په رسميت وپېژني، چې دا به د کاناډا، بريتانيې او فرانسې تر ورته ګامونو وروسته وي.
هغه د يکشنبې په ورځ خبريالانو ته وويل: «تر څو چې د اسرائيلو او فلسطين دولتونه دايمي نه وي، سوله به يوازې لنډمهاله وي. اسټراليا به د فلسطين د ولس د خپل دولت د لرلو حق په رسميت وپېژني.»
البانیز وويل چې د فلسطين پېژندنه به د فلسطين د ادارې د ژمنې پر بنسټ وشي.
هغه زياته کړه چې په محاصره شوې غزه کې وضعيت د نړۍ د اندېښنو څخه اوښتی او اسرائيل لا هم د نړيوال قانون سرغړونه کوي.
البانیز د دوه-دولتونو د حل غوښتونکی دی، چې د هغه مرکزي-چپ حکومت د اسرائيلو د خوندي پولو دننه د شتون حق او د فلسطينانو د خپل دولت حق ملاتړ کوي.
نړيواله پېژندنه
تېره مياشت، فرانسې او کاناډا وويل چې دوی پلان لري د فلسطين دولت په رسميت وپېژني، په داسې حال کې چې بريتانيې ويلي که چېرې اسرائيل د فلسطين په سيمو کې د بشري ناورين د حل لپاره ګام وانخلي او اوربند ته ونه رسېږي، نو دوی به هم ورته ګام پورته کړي.
د فرانسې ولسمشر ايمانويل ماکرون د جولای په مياشت کې وويل چې هغه پلان لري د سپتمبر په مياشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې فلسطين په رسميت وپېژني.
د عامه فشارونو تر ډېروالي څو ورځې وروسته، د بريتانيې لومړي وزیر کاير سټارمر هم وويل چې بريتانيه به په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې فلسطين په رسميت وپېژني.
لږ وروسته، د کاناډا لومړي وزیر مارک کارني اعلان وکړ چې هېواد به يې فلسطین په رسمیت وپیژني، او د دې کار دليل يې د کاناډا د دوه-دولتونو د حل پر وړاندې ژمنتيا وښوده.
د نتنياهو غوسه
اسرائيلو د هغو هېوادونو پرېکړې وغندلې چې د فلسطين د دولت ملاتړ کوي، او ادعا کوي چې دا کار به د فلسطين مقاومت ډلې حماس ته جايزه ورکړي.
لومړي وزیر بنيامين نتنياهو د يکشنبې په ورځ خبريالانو ته وويل چې ډېری اسرائيليان د فلسطين د دولت د جوړېدو مخالف دي، ځکه دوی فکر کوي چې دا به جګړه راولي نه سوله، که څه هم په لسګونو زره لاریون کونکي د تل ابیب سړکونو ته راووته، څو د هغه پلان وغندي چې نږدې دوه کلنې نسل وژنې ته وده ورکړي او غزه ونیسي.
هغه وويل: «دا داسې معنی لري چې اروپایي هیوادونه او آسټرالیا په دې ډول د سوی )خرگوش( کندې ته لاړ شي، او سمدلاسه په هغې کې وغورځیږي … دا مایوسه کوونکې ده او زه فکر کوم چې دا په رښتيا هم د شرم وړ ده، خو دا زموږ دريځ نه بدلوي.»
سره له دې چې اسرائيل او امريکا ادعا کوي فلسطين د سولې مخالف لوری دی، نتنياهو بيا بيا ويلي تر هغه چې هغه لومړی وزیر وي هېڅکله به د فلسطين دولت جوړ نه شي.