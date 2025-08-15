تورکیه
د تورکیې د عامه اړیکو ریاست د پنجشنبې په ورځ وویل، د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ناټو له عمومي منشي مارک روټ سره د هغه په غوښتنه ټیلیفوني اړیکه ونیوله.
د تورکیې ولسمشر اردوغان وايي چې د استانبول خبرو اترو د روسیې او اوکراین د دوامداره اوربند په لور پرمختګ کړی دی، او د مثبتو بشري پایلو پر اړتیا ټینګار کوي.

دواړو مشرانو د روسیې او اوکراین د جګړې وروستي پرمختګونه، او همدارنګه سیمه ‌ییز او نړیوال مسایل وڅیړل.

اردوغان وویل چې په استانبول کې د ترسره شویو خبرو اترو له لارې، چې موخه یې د روسیې او اوکراین ترمنځ د دوامدار اوربند ټینګول دي، پرمختګ شوی دی او ټینګار یې وکړ چې دا بهیر باید مثبتې بشري پایلې ولري.

روټ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د الاسکا د سرمشریزې له وړاندې، د اوکراین په اړه خپل نظرونه شریک کړل. اردوغان وویل چې تورکیه دا راتلونکې غونډه له نږدې څاري.

ټرمپ او پوتین به د جمعې په ورځ د الاسکا په وخت د سهار په ۱۱:۳۰ کې وګوري. دا غونډه به له هغه وخته چې د مسکو او کیف جګړه پیل شوې، چې اوس درې نیم کالو ته نږدې شوې ده، د امریکا او روسیې د اوسنیو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي.

