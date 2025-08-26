د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان وویل چې د فلسطین خلک زمونږ ګډ عمل او اقدام ته اړتیا لري.
د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د دوشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان (OIC) د بیړنۍ غونډې په پرانیستلو کې وویل، چې د غزې په اړه په ګډه اقدام ته اړتیا ده.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه، د غونډې مشر فیدان وویل: "هغه څه چې د فلسطین ولس ورته اړتیا لري زموږ ګډ عمل دی."
هغه خبرداری ورکړ چې یوازې د فلسطین پیژندنه کافي نه ده، بلکې نړیوال عمل ته اړتیا ده ترڅو اسرائیل دې ته اړ کړي چې خپله جګړه ودروي.
"د اسرائیل حکومت د سولې غوښتونکی نه دی، بلکې د فلسطین د له منځه وړلو هڅه کوي. دا باید ونه منل شي،"
"هغوی باید ودرول شي."
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه چې د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ ترسره شوه، د غزې په اړه د اسرائیلو روانو کړنو باندې تمرکز کوي او د غړو هېوادونو د دریځونو او غبرګونونو همغږي کولو هدف لري.
په پرانیستونکو خبرو کې، فیدان د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې د مېشتو کسانو بریدونه وغندل، چې پکې د اسرائیلي وزیرانو کړنې هم شاملې وې، او ټینګار یې وکړ چې دا ډول کړنې په تاریخي ښار کې دوام نشي کولی.
اسرائیل له اکتوبر ۲۰۲۳ راهیسې په غزه کې په یوه وحشیانه برید کې نږدې ۶۲,۷۰۰ فلسطینیان وژلي دي.
دغه جګړه د غزې سیمه ویجاړه کړې، چې د اسرائیلو لخوا د تحمیل شوي قحطۍ سره مخ ده.
د غزې اوربند
د ترکیې لوړپوړي ډیپلومات د مصر-قطر د اوربند وړاندیز اهمیت ته اشاره وکړه، چې کولی شي د اسرائیلي بریدونو مخه ونیسي، او یادونه یې وکړه چې د اسلامی همکاریو سازمان به د غزې د اوربند لپاره هڅو ته بشپړ ملاتړ ورکړي.
حاکان فیدان ووی ، .یو تړون ته رسېدلی یو، خو بریدګر [اسراییل] باید هم موافقه وکړي.
فیدان خبرداری ورکړ چې که اوربند ونه شي، نو اشغال او ظلمونه به دوام وکړي، او د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره د ملګرو ملتونو نوښت ته یې غږ وکړ.
هغه ټینګار وکړ چې د غزې د بیا رغونې او بیا رغونې پلانونه باید د عربي-اسلامي چوکاټ لاندې ترسره شي، او تورکیه به د دغو هڅو ملاتړ ته بشپړ ژمن پاتې شي.
"موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې فلسطینیان په غزه کې پاتې شي. موږ باید د غزې سیمه په ګډه بیا ورغوو،" فیدان وویل.
فیدان یادونه وکړه چې اسلامي همکاریو سازمان د الاقصی جومات د ساتنې لپاره جوړ شوی و، او ویې ویل چې هر ډول کمزوري به د سازمان اصلي ماموریت زیانمن کړي.
هغه همدارنګه خبرداری ورکړ چې په سوریه، لبنان او ایران باندې د اسراییلو بریدونه د یوې پراخې بې ثباتۍ اجنډا منعکس کوي، چې سیمه ییز او نړیوال امنیت ګواښي.