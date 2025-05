Każdego dnia prawie 2 000 dzieci umiera z powodu problemów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza, które obecnie jest drugim największym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci na świecie, jak wynika z raportu.

Według raportu opublikowanego w środę przez amerykański Health Effects Institute, narażenie na zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się do śmierci 8,1 miliona osób — około 12 procent wszystkich zgonów — w 2021 roku.

Oznacza to, że zanieczyszczenie powietrza wyprzedziło używanie tytoniu i niezdrową dietę, stając się drugim najczęstrzym czynnikiem przedwczesnej śmierci, zaraz po nadciśnieniu tętniczym.

Małe dzieci są szczególnie narażone na skutki zanieczyszczenia powietrza, dlatego też instytut przygotowując coroczny raport ,,State of Global Air” nawiązał współpracę z organizacją UNICEF.

Jak wykazał raport - zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się do śmierci ponad 700 000 dzieci poniżej piątego roku życia.

Ponad 500 000 z tych zgonów było związanych z gotowaniem w pomieszczeniach przy użyciu zanieczyszczonych materiałów opałowych, takich jak węgiel, drewno czy nawóz zwierzęcy, głównie w Afryce i Azji.

„To są problemy, które wiemy, że możemy rozwiązać” — powiedziała Pallavi Pant, szefowa zakresie globalnego zdrowia w Health Effects Institute.

Raport wykazał, że niemal każda osoba na świecie codziennie oddycha powietrzem o niezdrowym poziomie zanieczyszczeń.

Ponad 90 procent zgonów było związanych z drobnymi cząstkami unoszącymi się w powietrzu, zwanymi PM2.5, które mają średnicę 2,5 mikrometra lub mniej.

Wdychanie PM2.5 zwiększa ryzyko raka płuc, chorób serca, udaru mózgu, cukrzycy i wielu innych problemów zdrowotnych.

Raport miał na celu powiązanie wskaźników takich chorób z poziomami zanieczyszczenia powietrza.

Jednak mimo „dość szokujących” danych, raport może nadal niedoszacowywać wpływu zanieczyszczenia powietrza, jak zauważyła Pant.

Nie uwzględniono w nim, jak zanieczyszczenie powietrza może wpływać na zdrowie mózgu, choroby neurodegeneracyjne czy skutki używania stałych paliw do ogrzewania, wyjaśniła.

Raport wykazał również, że zanieczyszczenie ozonem — które prawdopodobnie będzie się nasilać wraz z ocieplaniem się klimatu — było związane z licczbą prawie 500 000 zgonów w 2021 roku.

„Coraz częściej wiele regionów świata doświadcza bardzo krótkich, intensywnych epizodów zanieczyszczenia powietrza” — powiedziała Pant, odnosząc się do takich wydarzeń jak pożary lasów, burze pyłowe czy ekstremalne upały, które mogą podnosić poziom ozonu.

Istnieją „bardzo podobne rozwiązania” zarówno dla kryzysu klimatycznego, jak i zanieczyszczenia powietrza — w szczególności kwestia redukcji emisji gazów cieplarnianych, dodała.

Więcej można również zrobić w kontekście używania zanieczyszczonych paliw stałych do gotowania w pomieszczeniach, wskazała Pant, podkreślając, że Chiny poczyniły znaczące postępy w tej dziedzinie.

Ponad dwa miliardy ludzi gotuje na prostych piecach lub otwartych ogniskach w pomieszczeniach, wdychając szkodliwy dym.

Częściowo dzięki dostępowi do czystszych pieców kuchennych wskaźnik śmiertelności małych dzieci z powodu problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza spadł o ponad 50 procent od 2000 roku, jak wskazuje raport.

W maju Międzynarodowa Agencja Energetyczna ogłosiła, że rządy i firmy zobowiązały się przeznaczyć 2,2 miliarda dolarów na poprawę dostępu do mniej szkodliwych metod gotowania.

Raport opublikowany w środę wykorzystał dane obejmujące ponad 200 krajów i terytoriów z badania ,,Global Burden of Disease” przeprowadzonego przez amerykański Instytut Metryk i Oceny Zdrowia (ang. Institute for Health Metrics and Evaluation)

„Każdego dnia prawie 2 000 dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu skutków zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza” — powiedziała Kitty van der Heijden z UNICEF w oświadczeniu.

„Nasza bezczynność ma głęboki wpływ na kolejne pokolenie.”