W swoim wieczornym przemówieniu prezydent Wołodymir Zełenski zapowiedział, że w poniedziałek uda się do Arabii Saudyjskiej. Jego zespół pozostanie na miejscu, aby prowadzić rozmowy z przedstawicielami USA na temat zakończenia wojny między Ukrainą a Rosją.

,,Ukraina jest najbardziej zainteresowana pokojem," powiedział Zełenski w czwartek. ,,Jak powiedzieliśmy prezydentowi Trumpowi, Ukraina działa i będzie działać wyłącznie konstruktywnie na rzecz szybkiego i trwałego pokoju."

Amerykański wysłannik na Bliski Wschód, Steve Witkoff, poinformował również, że obecnie prowadzone są rozmowy z Ukrainą na temat spotkania w Arabii Saudyjskiej w celu zakończenia wojny.

Rozmowy są następstwem listu Zełenskiego do prezydenta USA Donalda Trumpa, który Witkoff określił jako ,,pozytywny pierwszy krok."

,,Były przeprosiny, było uznanie, że Stany Zjednoczone zrobiły tak wiele dla Ukrainy, oraz wyrazy wdzięczności," powiedział Witkoff dziennikarzom w Białym Domu, opisując ton listu Zełenskiego.

"Obecnie prowadzimy rozmowy, aby skoordynować spotkanie z Ukraińcami w Rijadzie lub nawet potencjalnie w Dżuddzie," dodał. ,,Celem jest opracowanie ram porozumienia pokojowego i wstępnego zawieszenia broni."

,,Myślę, że to będzie dobre spotkanie. Naprawdę wierzę, że, miejmy nadzieję, będzie to dobry sygnał dla Rosjan, ponieważ oni również wykazali proaktywność w chęci osiągnięcia porozumienia," powiedział Witkoff, wyrażając optymizm co do możliwości postępu.

Niedawne napięcia

Napięcia między USA a Ukrainą nasiliły się w ubiegłym tygodniu, po kontrowersyjnym spotkaniu Zełenskiego z Trumpem, podczas wizyty w Waszyngtonie. Po spotkaniu USA ogłosiły wstrzymanie pomocy dla Ukrainy.

Ostatnie dni przyniosły oznaki łagodzenia relacji. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz w środę określił gotowość Zełenskiego do negocjacji z Rosją jako ,,pozytywny krok naprzód" w kierunku zakończenia konfliktu.

Amerykańska delegacja spotkała się wcześniej z rosyjskimi urzędnikami w Rijadzie 18 lutego. Były to najbardziej rozbudowane rozmowmiędzy przedstawicielami USA i Rosji od początku rozpoczęcia wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku.