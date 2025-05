Grecki premier Kyriakos Mitsotakis zaapelował o spokój po serii wstrząsów sejsmicznych, które nawiedziły turystyczną wyspę Santorini, budząc niepokój wśród mieszkańców.

Przemawiając w poniedziałek z Brukseli, Mitsotakis poinformował, że władze monitorują „bardzo intensywne” zjawisko geologiczne w ostatnich dniach, dodając: „Chciałbym przede wszystkim poprosić naszych mieszkańców wyspy o zachowanie spokoju.”

Znana z zapierających dech w piersiach widoków klifów i uśpionego wulkanu Santorini oraz sąsiednie wyspy Morza Egejskiego doświadczyły setek wstrząsów od zeszłego tygodnia, z których najsilniejszy miał magnitudę 4,9.

Wstrząsy dotknęły również sąsiednie wyspy Anafi, Ios i Amorgos.

W związku z aktywnością sejsmiczną władze wysłały na miejsce jednostki ratunkowe, zamknęły szkoły, a niektóre obszary zostały uznane za niedostępne z powodu ryzyka osunięć skał.

Wielka Brytania wydała ostrzeżenie dla podróżnych, zachęcając swoich obywateli do przestrzegania zaleceń lokalnych władz.

Greckie władze również zaapelowały o unikanie dużych zgromadzeń w zamkniętych przestrzeniach, a także o trzymanie się z dala od niektórych portów, opuszczonych budynków i pustych basenów.

Efthymios Lekkas, przewodniczący Organizacji Planowania i Ochrony Antysejsmicznej, powiedział w poniedziałek w publicznej telewizji ERT, że istnieje „niewielkie prawdopodobieństwo trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,5”, ale wykluczył możliwość wstrząsu powyżej 6.

Wielu spośród ponad 15 tysięcy mieszkańców spędziło noc na zewnątrz, podczas gdy inni opuszczają wyspę drogą morską i powietrzną.

Tysiące przestraszonych i opuszczających wyspę

Morze Egejskie jest podatne na trzęsienia ziemi. W 1956 roku na Santorini, trzęsienie o magnitudzie powyżej 7,0 zabiło ponad 50 osób i zniszczyło setki budynków.

Kostas Sakavaras, przewodnik turystyczny mieszkający na wyspie od 17 lat, powiedział agencji AFP, że nigdy wcześniej nie doświadczył takiego poziomu aktywności sejsmicznej.

„Wczoraj trzęsło co trzy do czterech godzin. To wydaje się inne niż wcześniej,” powiedział.

Sakavaras opuścił wyspę w niedzielę z żoną i dwójką dzieci na promie, który był pełny.

„Planujemy zostać (na lądzie) do końca tygodnia. Myślę, że jutro sytuacja się zaostrzy, a potem mam nadzieję, że się uspokoi,” dodał.

Źródło współpracujące z grecką strażą przybrzeżną poinformowało, że w niedzielę ponad tysiąc osób opuściło wyspę drogą morską.

Aegean Airlines, największy grecki przewoźnik lotniczy, poinformował, że na prośbę ministerstwa ochrony cywilnej kraju uruchomił dodatkowe loty do i z Santorini.

„Jesteśmy zaniepokojeni, wszyscy chcemy wyjechać... głównie ze względu na dzieci,” powiedział Dimitris, miejscowy robotnik stojący w kolejce przed biurem biletowym na prom.

Santorini jest jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w Grecji, które w 2023 roku odwiedziło 3,4 miliona turystów.