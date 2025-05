Starcie powietrzne między pakistańskimi myśliwcami chińskiej produkcji a francuskimi Rafale, należącymi do Indii, będzie uważnie obserwowane przez wojska na całym świecie w poszukiwaniu wniosków, które mogą dać przewagę w przyszłych konfliktach.

W środę, Chiński myśliwiec używany przez Pakistan zestrzelił co najmniej dwa indyjskie samoloty wojskowe , jak poinformowało agencję Reuters dwóch amerykańskich urzędników. To wydarzenie może być znaczącym kamieniem milowym dla zaawansowanych technologii lotniczych Pekinu.

Pakistan twierdzi, że zestrzelił co najmniej pięć indyjskich myśliwców, w tym trzy Rafale, w bitwie, w której uczestniczyło około 30 pakistańskich i 70 indyjskich samolotów bojowych.

BBC Verify potwierdziło autentyczność kilku nagrań wideo, które zdają się wspierać twierdzenia Pakistanu.

To starcie powietrzne stanowi rzadką okazję dla wojsk, aby przeanalizować wydajność pilotów, myśliwców i pocisków powietrze-powietrze w warunkach bojowych, co pozwoli lepiej przygotować siły powietrzne do przyszłych konfliktów.

Eksperci podkreślają, że użycie zaawansowanej broni w rzeczywistych warunkach będzie analizowane na całym świecie, w tym w Chinach i Stanach Zjednoczonych, które przygotowują się na potencjalne konflikty w rejonie Tajwanu lub Azji-Pacyfiku.

Jeden z amerykańskich urzędników, który wypowiedział się anonimowo dla Reuters, stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Pakistan użył chińskiego myśliwca J-10 do wystrzelenia pocisków powietrze-powietrze przeciwko indyjskim samolotom.

Posty w mediach społecznościowych koncentrowały się na wydajności chińskiego pocisku PL-15 w porównaniu z Meteorem, pociskiem radarowym produkowanym przez europejską grupę MBDA. Nie potwierdzono jednak oficjalnie, że te bronie zostały użyte.

„Społeczności lotnictwa wojskowego w Chinach, USA i kilku krajach europejskich będą niezwykle zainteresowane zdobyciem jak największej ilości informacji o taktykach, technikach, procedurach, użytym sprzęcie, co działało, a co nie” – powiedział Douglas Barrie, starszy analityk ds. lotnictwa wojskowego w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych.

„Mamy tu prawdopodobnie najpotężniejszą broń Chin przeciwko najpotężniejszej broni Zachodu, jeśli rzeczywiście została użyta; tego jednak nie wiemy” – dodał Barrie.

Francuzi i Amerykanie prawdopodobnie liczą na podobne informacje wywiadowcze od Indii, zauważył Barrie.

„PL-15 to duży problem. To coś, na co amerykańskie wojsko zwraca dużą uwagę” – powiedział przedstawiciel przemysłu obronnego.

Szkolenie pilotów w centrum zainteresowania

Producent Rafale, Dassault Aviation, odmówił komentarza, a konsorcjum MBDA nie było dostępne do komentarza z powodu francuskiego święta narodowego.

Zachodni analitycy i źródła przemysłowe wskazują, że kluczowe szczegóły pozostają niejasne, w tym czy Meteor był używany oraz jaki rodzaj i poziom szkolenia otrzymali piloci.

Firmy zbrojeniowe będą również starały się oddzielić wydajność techniczną od czynników operacyjnych, zauważają analitycy.

„Będą przeprowadzane audyty tego, co działało, a co nie, ale myślę, że dodatkowym czynnikiem jest przysłowiowa mgła wojny” – powiedział Byron Callan, ekspert ds. obrony z Waszyngtonu i partner zarządzający w Capital Alpha Partners.

Amerykańskie firmy zbrojeniowe regularnie otrzymują informacje zwrotne na temat działania swoich produktów w wojnie na Ukrainie, dodał.

„Zdecydowanie spodziewam się, że podobnie będzie w przypadku europejskich dostawców Indii, a Pakistan i Chiny prawdopodobnie dzielą się podobnymi informacjami zwrotnymi. Jeśli PL-15 działa zgodnie z oczekiwaniami lub lepiej, Chińczycy będą chcieli o tym wiedzieć.”

Źródło z przemysłu obronnego z kraju zachodniego, który używa Meteora, zauważyło, że zdjęcie w internecie przedstawiało element pocisku, który chybił celu.

Istnieją sprzeczne doniesienia o tym, czy Pakistan posiada wersję PL-15 używaną przez chińskie siły powietrzne (PLAAF), czy też eksportową wersję o mniejszym zasięgu, publicznie zaprezentowaną w 2021 roku.

Barrie, który szeroko pisał o tym pocisku, uważa, że Pakistan najprawdopodobniej posiada wersję eksportową.

PL-15 vs. Meteor

Zachodnie źródło branżowe odrzuciło twierdzenia, jakoby PL-15 z napędem rakietowym miał większy zasięg niż napędzany powietrzem Meteor, ale przyznało, że jego możliwości „mogą być większe niż sądzono”.

Zasięg Meteora nie został oficjalnie opublikowany. „Na ten moment nie można niczego ocenić. Wiemy zbyt mało” – powiedziało źródło.

Zasięg i wydajność PL-15 od lat są przedmiotem zainteresowania Zachodu. Jego pojawienie się uznano za jeden z wielu sygnałów, że Chiny znacznie wyprzedziły technologie oparte na radzieckich wzorcach.

Stany Zjednoczone rozwijają pocisk AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile we współpracy z Lockheed Martin, częściowo w odpowiedzi na PL-15 i jego zdolności poza zasięgiem wzroku – co jest częścią szerszego przestawienia priorytetów Zachodu na Chiny.

Kraje europejskie rozważają modernizację Meteora w połowie jego cyklu życia, co według specjalistycznego wydawnictwa Janes może obejmować ulepszenia napędu i systemu naprowadzania, ale analitycy wskazują, że postęp jest powolny.

Prezydent USA Donald Trump w marcu przyznał Boeingowi kontrakt na budowę najbardziej zaawansowanego myśliwca dla Sił Powietrznych USA, który prawdopodobnie będzie wyposażony w technologie stealth, zaawansowane sensory i nowoczesne silniki.