Grupa 1 000 obecnych i byłych rezerwistów Sił Powietrznych Izraela wezwała w czwartek do uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, „nawet jeśli oznaczałoby to zakończenie wojny”.

„Kontynuacja wojny nie przybliża żadnego z deklarowanych celów konfliktu, a jedynie prowadzi do śmierci zakładników, żołnierzy IDF (armii) oraz niewinnych cywilów” – czytamy w liście opublikowanym przez rezerwistów w izraelskich mediach.

List wzywał do „natychmiastowego powrotu” izraelskich zakładników ze Strefy Gazy, twierdząc, że obecna wojna toczy się z powodów „politycznych i osobistych”.

„Tylko porozumienie może zapewnić bezpieczny powrót zakładników, podczas gdy presja militarna głównie prowadzi do ich śmierci i naraża naszych żołnierzy” – napisali rezerwiści, wzywając Izraelczyków do „mobilizacji do działania”.

Pod listem podpisał się m.in. były szef armii Dan Halutz.

,,Ekstremiści na marginesie”

Premier Izraela Benjamin Netanjahu skrytykował sygnatariuszy listu, nazywając ich „grupą ekstremistów na marginesie”.

„To grupa ekstremistów na marginesie, którzy po raz kolejny próbują rozbić izraelskie społeczeństwo od środka” – powiedział w oświadczeniu.

Premier oskarżył sygnatariuszy o „działanie w jednym celu – obalenie rządu”, dodając: „Nie reprezentują oni ani żołnierzy, ani społeczeństwa”.

Minister obrony Izraela Israel Katz stwierdził, że list podważa „legitymację” izraelskiej wojny w Strefie Gazy, wzywając dowódców armii i sił powietrznych do zajęcia się tą sprawą „w najbardziej odpowiedni sposób”.

Według izraelskiego dziennika Haaretz, dowódca sił powietrznych zdecydował o zwolnieniu aktywnych rezerwistów, którzy podpisali list, nie podając jednak ich liczby.

Odnowiony atak

Izrael szacuje, że w Strefie Gazy nadal przetrzymywanych jest 59 zakładników, z czego co najmniej 22 żyje.

Oczekiwano, że zostaną oni uwolnieni w ramach drugiej fazy zawieszenia broni i porozumienia o wymianie więźniów, które wymagałoby całkowitego wycofania sił izraelskich z Gazy i trwałego zakończenia wojny.

Izraelska armia wznowiła śmiertelny atak na Gazę 18 marca, zabijając od tego czasu ponad 1 500 Palestyńczyków, raniąc 3 800 innych i łamiąc zawieszenie broni oraz porozumienie o wymianie więźniów podpisane w styczniu.

Netanjahu zapowiedział w zeszłym tygodniu eskalację ataków na Strefę Gazy podczas gdy trwają wysiłki na rzecz realizacji planu prezydenta USA Donalda Trumpa. Planu zakładającego przesiedlenia Palestyńczyków z enklawy.

Od października 2023 roku w wyniku brutalnego izraelskiego ataku na Strefę Gazy zginęło ponad 50 800 Palestyńczyków, z czego większość stanowiły kobiety i dzieci.