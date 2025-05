Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że oczekuje podpisania długo wyczekiwanej umowy z Ukrainą dotyczącej krytycznych minerałów, w przyszłym tygodniu.

,,Zakładam, że dotrzymają umowy, więc zobaczymy. Ale mamy porozumienie w tej sprawie," powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym w czwartek, podczas gdy gościł premier Włoch Giorgię Meloni.

Trump stwierdził, że umowa zostanie podpisana, zanim skonsultował się z sekretarzem skarbu Scottem Bessentem, a następnie dodał, że dokument zostanie sfinalizowany "wkrótce."

Zapytany, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powróci do Białego Domu, aby osobiście podpisać umowę, Trump skierował pytanie do Bessenta, który powiedział: ,,Wciąż pracujemy nad szczegółami," ale dodał, że strony dążą do zakończenia negocjacji około 26 kwietnia.

,,To w dużej mierze to, na co wcześniej się zgodziliśmy. Ale prezydent był tutaj. Mieliśmy memorandum o porozumieniu. Przeszliśmy od razu do dużej umowy," powiedział.

Umowa miała zostać podpisana podczas wizyty Zełenskiego w Białym Domu 28 lutego, ale spotkanie zakończyło się fiaskiem po rzadkiej kłótni, w której Trump i wiceprezydent JD Vance zrugali ukraińskiego przywódcę i oskarżyli go o niewdzięczność za lata amerykańskiego wsparcia.