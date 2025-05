Premier Kanady, Justin Trudeau, nie zamierza znieść kanadyjskich ceł odwetowych wobec Stanów Zjednoczonych, jeśli prezydent Donald Trump pozostawi jakiekolwiek amerykańskie cła nałożone na Kanadę – poinformował wysoki rangą urzędnik rządowy w rozmowie z Associated Press.

Urzędnik potwierdził stanowisko Trudeau w środę, pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie był upoważniony do publicznego wypowiadania się na ten temat. Według niego, Trump i Trudeau rozmawiali telefonicznie w południe.

Inni kanadyjscy urzędnicy publicznie poparli stanowisko Trudeau.

„Nie interesuje nas kompromis i obniżenie ceł. Kanada chce całkowitego zniesienia ceł” – powiedział minister finansów Kanady, Dominic LeBlanc, w rozmowie z Canadian Broadcasting Corporation.

Premier Ontario, Doug Ford, lider najludniejszej prowincji Kanady, zgodził się z tym stanowiskiem.

„Zero ceł albo nic. To nie nasz kraj rozpoczął ten atak. To prezydent Trump zdecydował się wypowiedzieć ekonomiczną wojnę naszemu krajowi i naszej prowincji, a my będziemy trzymać się twardo” – powiedział Ford.

Trump rozpoczął nową wojnę handlową we wtorek. Nałożył cła na trzech największych partnerów handlowych Waszyngtonu. Spotkało się to z natychmiastowym odwetem ze strony Meksyku, Kanady i Chin, a także wywołało zamieszanie na rynkach finansowych. Trump nałożył 25-procentowe cła na import z Meksyku i Kanady. Ograniczył stawkę do 10 procent na kanadyjską energię.

Dzień po wejściu w życie nowych ceł Trump ogłosił, że udzieli miesięcznego zwolnienia dla amerykańskich producentów samochodów. Ogłoszenie to nastąpiło w środę, po rozmowie Trumpa z liderami Forda, General Motors i Stellantis, właściciela marek Chrysler i Jeep.

„Nieprzewidywalność i chaos”

Kanadyjska minister spraw zagranicznych, Mélanie Joly, powiedziała, że Kanada nie jest zainteresowana „przechodzeniem przez ten psychodramat co 30 dni.”

„Z Białego Domu płynie zbyt wiele nieprzewidywalności i chaosu” – powiedziała Joly. „On chce nas osłabić, a gdy to zrobi, być może spróbuje anektować Kanadę. Mówił o tym w przeszłości.”

2 kwietnia Trump planuje ogłosić tzw. „cła wzajemne”, które mają odpowiadać cłom, podatkom i subsydiom innych krajów. Może to znacząco zwiększyć globalne stawki celne, jednocześnie utrzymując ryzyko nałożenia szerszych ceł.

Ford powiedział AP, że jeśli cła nie zostaną zniesione, ,amerykański i kanadyjski przemysł motoryzacyjny przetrwa około 10 dni, zanim zacznie zamykać linie montażowe w USA i Ontario.

„Ludzie stracą pracę” – powiedział Ford.

Sekretarz handlu, Howard Lutnick, powiedział, że w środę porozmawia z Trumpem o możliwych opcjach dotyczących Kanady i Meksyku. Dodał, że oba kraje pracują nad rozwiązaniem obaw prezydenta USA związanych z handlem narkotykami.