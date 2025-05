Ukraina uzgodniła warunki umowy dotyczącej minerałów ze Stanami Zjednoczonymi i może ją podpisać już w piątek podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, poinformował wysoki rangą ukraiński urzędnik.

Umowa przewiduje wspólny rozwój bogactw mineralnych Ukrainy przez Stany Zjednoczone, a dochody z tego projektu trafią do nowo utworzonego funduszu, który będzie „wspólny dla Ukrainy i Ameryki”, powiedział anonimowo wysoki rangą ukraiński urzędnik agencji AFP.

„Obecnie urzędnicy rządowi pracują nad szczegółami... Na ten moment rozważamy wizytę w Waszyngtonie w piątek, aby podpisać umowę,” dodało źródło.

Według Washington Post, które powołuje się na słowa ukraińskiego urzędnika oraz inną osobę zaznajomioną ze sprawą, warunki umowy są „znacznie lepsze” niż te zaproponowane w poprzedniej ofercie.

Biały Dom jeszcze nie potwierdził porozumienia, ale wcześniej podkreślił, że „kluczowe” jest, aby Zełenski podpisał umowę o podziale dochodów z minerałów i innych zasobów naturalnych z USA w trakcie trwających negocjacji.

Rzeczniczka Karoline Leavitt powiedziała dziennikarzom, że prezydent Donald Trump „oczekuje, że prezydent Zełenski podpisze umowę”, zaznaczając, że będzie to sposób na spłatę USA za wcześniejszą pomoc wojskową i gospodarczą udzieloną Kijowowi przez administrację Bidena.

„To także świetne dla narodu ukraińskiego, który przeszedł piekło z powodu tej wojny, i stworzy trwałe partnerstwo gospodarcze, ponieważ Ukraina będzie musiała odbudować swój kraj po tej brutalnej wojnie,” dodała.

Trump powiedział w poniedziałek, że spodziewa się spotkać z Zełenskim w Białym Domu jeszcze w tym tygodniu, aby podpisać umowę.

„Umowa jest obecnie opracowywana. Są bardzo blisko finalizacji. To będzie umowa dotycząca metali ziem rzadkich i różnych innych rzeczy. I, jak rozumiem, chciałby przyjechać tutaj, aby ją podpisać. I to byłoby dla mnie świetne. Myślę, że potem musiałaby zostać zatwierdzona przez radę lub kogokolwiek, kto musi ją zatwierdzić, ale jestem pewien, że to się stanie” , powiedział.

„Biliony”

Ukraina jak dotąd odmawia podpisania umow. Taki stan rzeczy wynika z faktu trwających negocjacji w sprawie kluczowych punktów spornych, w tym gwarancji bezpieczeństwa dla kraju. Co więcej chodzi również o to czy prawa do minerałów będą wymieniane wyłącznie na przyszłą pomoc wojskową USA, czy też obejmą wcześniejsze transze udzielone Kijowowi przez administrację Bidena.

Ukraina posiada ogromne rezerwy kluczowych minerałów ziem rzadkich, które mogą być warte biliony dolarów. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego z 2024 roku, kraj ten posiada około 5 procent światowych zasobów mineralnych.

Oprócz jednych z największych potwierdzonych rezerw litu, Ukraina pochwalić się gazem neonowym klasy półprzewodnikowej, który jest kluczowy dla produkcji chipów. Dysponuje także berylem, uranem, cyrkonem, apatytami, rudą żelaza i manganem.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Mike Waltz, który odrzucił wejście Ukrainy do NATO ze względu na artykuł o wzajemnej obronie sojuszu, podkreślił, że USA będą bronić wszelkich inwestycji gospodarczych w ukraińskie zasoby mineralne.

„To może oznaczać biliony, nie tylko dla narodu ukraińskiego, ale także dla nas i dla stabilności regionu. A ta inwestycja gospodarcza jest jednym z najlepszych gwarantów bezpieczeństwa, na jakie Ukraina mogłaby liczyć,” powiedział w poniedziałkowym porannym wywiadzie dla Fox News.