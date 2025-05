Pożary lasów w Los Angeles mogą stać się najkosztowniejszymi w historii Stanów Zjednoczonych, według raportu cytującego analityków.

Straty ekonomiczne wynikające z tej katastrofy szacowane są na prawie 50 miliardów dolarów, co podwaja wcześniejsze prognozy zaledwie sprzed jednego dnia, jak podał analityk JPMorgan, Jimmy Bhullar, w artykule opublikowanym w czwartek przez The Wall Street Journal.

Kwota przedstawia, że straty przekraczają 20 miliardów dolarów, co więcej mogą wzrosnąć, jeśli pożary nie zostaną opanowane. Raport wskazuje, że inne wstępne oceny skutków ekonomicznych również klasyfikują te pożary jako jedne z najdroższych w historii USA. Firma ratingowa Morningstar DBRS oszacowała straty ubezpieczeniowe na ponad 8 miliardów dolarów.

Ostateczne dane dotyczące strat z ubezpiecznia w wyniku klęsk żywiołowych często znacznie różnią się od początkowych prognoz, szczególnie gdy szacunki są sporządzane w trakcie trwania wydarzeń.

Liczba ofiar śmiertelnych pożarów wzrosła z pięciu do siedmiu, jak poinformowali w czwartek późnym wieczorem urzędnicy z Los Angeles.

Prezydent USA Joe Biden określił te pożary jako najgorsze w historii Kalifornii, obiecując dodatkowe fundusze federalne i zasoby, aby pomóc stanowi w walce z katastrofą.

"To najbardziej rozległy i niszczycielski pożar w historii Kalifornii" – powiedział Biden podczas specjalnego spotkania z wysokimi urzędnikami administracji w Białym Domu.

Analitycy obliczają potencjalne koszty, porównując liczbę i średnią wartość zniszczonych nieruchomości z danymi z wcześniejszych pożarów. Dla porównania, pożar Camp Fire z 2018 roku w hrabstwie Butte w północnej Kalifornii, wcześniej uznawany za najbardziej niszczycielski pożar w kraju, spowodował straty ubezpieczeniowe w wysokości około 12,5 miliarda dolarów po uwzględnieniu inflacji, według danych brokera Aon.

Torebki

Użycie małych toreb przez strażaków walczących z pożarami wywołało krytykę w mediach społecznościowych.

"Los Angeles to drugie co do wielkości miasto w najbogatszym kraju na świecie, a ich straż pożarna walczy z pożarami za pomocą damskich torebek" – napisał konserwatywny dziennikarz Collin Rugg na platformie X, udostępniając nagranie pokazujące strażaków z Departamentu Straży Pożarnej Los Angeles (LAFD) używających torebek do gaszenia ognia.

Chociaż LAFD broniło praktyki używania torebek jako praktycznego i efektywnego narzędzia do gaszenia mniejszych pożarów, obrazy te wywołały krytykę w sieci dotyczącą dostępności zasobów w jednym z najbogatszych miast USA.

Niektórzy internauci zauważyli, że torby te nie są "damskimi torebkami", podczas gdy inni zastanawiali się, czy LAFD ma dostęp do bardziej profesjonalnego sprzętu do gaszenia małych pożarów.

Urzędnicy potwierdzili, że pożary szalejące w różnych częściach Los Angeles, w tym w jednej z ekskluzywnych dzielnic, pochłonęły życie pięciu osób.

Obecna niszczycielska fala pożarów przetoczyła się przez wiele społeczności w rejonie Los Angeles od wtorku, niszcząc tysiące budynków i budząc obawy, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.