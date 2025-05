Prezydent USA Donald Trump powiedział, że poinformował premiera Izraela Benjamina Netanjahu, iż ,,musi być rozsądny" w kwestii wszelkich sporów z Turcją, jednocześnie chwaląc swoje relacje z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.

,,Każdy problem, jaki masz z Turcją, myślę, że mogę rozwiązać. To znaczy, o ile jesteś rozsądny, musisz być rozsądny. My musimy być rozsądni," powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym podczas spotkania z Netanjahu.

,,Bibi, jeśli masz problem z Turcją, naprawdę myślę, że będziesz w stanie to rozwiązać. Wiesz, mam bardzo, bardzo dobre relacje z Turcją i z ich przywódcą, i myślę, że będziemy w stanie to rozwiązać. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. Nie sądzę, żeby to był problem," dodał, używając pseudonimu, w odniesieniu do Netanjahu.

Trump powiedział, że ma ,,świetne relacje" z Erdoğanem, którego opisał jako ,,twardego człowieka, bardzo inteligentnego, który dokonał czegoś, czego nikt inny nie był w stanie zrobić" - odnosząc się do wcześniejszych uwag, w których stwierdził, że to Turcja odegrała kluczową rolę w obaleniu w grudniu zeszłego roku byłego długoletniego przywódcy syryjskiego reżimu Baszara al-Asada.

Trump wcześniej wychwalał Turcję jako dobry kraj, a Erdoğana jako dobrego przywódcę.

Podczas spotkania z kandydatami na ambasadorów Trump odpowiedział jednemu z nich po pochwaleniu Turcji, mówiąc: ,,Dobre miejsce, dobry przywódca też."