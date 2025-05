Z anonimowego biura w centrum handlowym w New Delhi, detektyw matrymonialna Bhavna Paliwal ocenia potencjalnych mężów i żony — to dynamicznie rozwijająca się branża w Indiach, gdzie młodsze pokolenia coraz częściej wybierają związki z miłości zamiast tradycyjnych aranżowanych małżeństw.

Tradycja starannego wyboru partnerów przez rodziny pozostaje bardzo popularna, ale w kraju, gdzie zwyczaje społeczne szybko się zmieniają, coraz więcej par decyduje się na samodzielne wybory. Dla niektórych rodzin pierwszym krokiem, gdy młodzi zakochani chcą się pobrać, nie jest wezwanie kapłana czy organizatora wesel, lecz detektywa takiego jak Paliwal, wyposażonego w nowoczesne narzędzia szpiegowskie, aby sprawdzić przyszłego partnera.

Sheela, pracownica biurowa z New Delhi, powiedziała, że kiedy jej córka ogłosiła, że chce poślubić swojego chłopaka, natychmiast zatrudniła Paliwal. ,,Miałam nieudane małżeństwo," powiedziała Sheela, której imię zostało zmienione, ponieważ jej córka nie wie, że jej narzeczony był obserwowany. ,,Kiedy moja córka powiedziała, że jest zakochana, chciałam ją wspierać — ale nie bez odpowiedniej weryfikacji."

Paliwal, 48-letnia założycielka Agencji Detektywistycznej Tejas, która działa od ponad dwóch dekad, mówi, że interesy idą lepiej niż kiedykolwiek. Jej zespół zajmuje się około ośmioma sprawami miesięcznie. W jednej z ostatnich spraw — klientka sprawdzająca swojego przyszłego męża — Paliwal odkryła różnicę w deklarowanym wynagrodzeniu. ,,Mężczyzna twierdził, że zarabia około 70 700 dolarów rocznie," powiedziała Paliwal. ,,Odkryliśmy, że w rzeczywistości zarabiał 7 070 dolarów."

,,Służba na rzecz społeczeństwa”

To dyskretna praca. Biuro Paliwal znajduje się w centrum handlowym, z niepozornym szyldem informującym, że mieści się tam astrolog — usługa, z której rodziny często korzystają, aby wyznaczyć pomyślną datę ślubu. "Czasami moi klienci również nie chcą, aby inni wiedzieli, że spotykają się z detektywem," śmiała się. Zatrudnienie detektywa może kosztować od 100 do 2 000 dolarów, w zależności od zakresu potrzebnej inwigilacji. To niewielka inwestycja dla rodzin, które wydają wielokrotnie więcej na samo wesele.

Nie tylko zaniepokojeni rodzice próbują sprawdzić przyszłych zięciów czy synowe. Niektórzy chcą przeprowadzić kontrolę przeszłości swojego przyszłego małżonka — lub, po ślubie, potwierdzić podejrzenia o romans. "służba na rzecz społeczeństwa," powiedział Sanjay Singh, 51-letni detektyw, który twierdzi, że jego agencja zajęła się "setkami" przedmałżeńskich dochodzeń tylko w tym roku. Prywatna detektywka Akriti Khatri powiedziała, że około jedna czwarta spraw w jej Agencji Detektywistycznej Venus dotyczyła przedmałżeńskich kontroli. "Są ludzie, którzy chcą wiedzieć, czy pan młody jest rzeczywiście gejem," powiedziała, podając jeden z przykładów.

Aranżowane małżeństwa, które łączą całe rodziny, wymagają łańcucha sprawdzeń, zanim para w ogóle zacznie rozmawiać. Obejmuje to dochodzenia dotyczące kwestii finansowych i co kluczowe, ich status w wielowiekowej hierarchii kastowej Indii. Małżeństwa łamiące sztywne podziały kastowe lub religijne mogą mieć tragiczne konsekwencje, czasami prowadząc do tzw. "zabójstw honorowych."

W przeszłości takie przedmałżeńskie sprawdzenia często przeprowadzali członkowie rodziny, kapłani lub profesjonalni swaci. Jednak gwałtowna urbanizacja w rozrastających się megamiastach zachwiała sieciami społecznymi, kwestionując tradycyjne sposoby weryfikacji propozycji małżeńskich. Obecnie aranżowane małżeństwa odbywają się również online za pośrednictwem stron matrymonialnych lub nawet aplikacji randkowych. "Propozycje małżeńskie pojawiają się także na Tinderze," dodał Singh.

,,Na podstawie kłamstw"

Praca ta nie jest pozbawiona wyzwań. Warstwy zabezpieczeń w nowoczesnych, strzeżonych apartamentowcach sprawiają, że często znacznie trudniej jest agentowi dostać się do nieruchomości niż w starszych, wolnostojących domach. Singh powiedział, że detektywi muszą polegać na swoim uroku, aby opowiedzieć "bajeczkę" i wejść, mówiąc, że jego zespoły poruszają się w szarej strefie między "legalnym a nielegalnym."

Podkreślił jednak, że jego agenci działają zgodnie z prawem, nakazując swoim zespołom, aby "nie robili niczego nieetycznego," zauważając, że dochodzenia często oznaczają, że ,,czyjeś życie zostaje zrujnowane."

Technologia jest po stronie detektywów. Khatri korzystała z programistów, aby stworzyć aplikację dla swoich agentów, umożliwiającą przesyłanie zapisów bezpośrednio online — nie pozostawiając niczego na telefonach agentów, na wypadek gdyby zostali złapani. ,,To jest bezpieczniejsze dla naszego zespołu," powiedziała, dodając, że pomaga to również ,,uzyskać dokładne wyniki w krótszym czasie i przy mniejszych kosztach."

Narzędzia do inwigilacji, zaczynające się od kilku dolarów, są łatwo dostępne. Obejmują one urządzenia do nagrywania dźwięku i wideo ukryte w codziennych przedmiotach, takich jak gniazdka na środki przeciw komarom, bardziej zaawansowane magnetyczne lokalizatory GPS do samochodów czy maleńkie kamery do noszenia na ciele.

Boom technologiczny, powiedziała Paliwal, wywiera presję na związki. ,,Im bardziej stajemy się zaawansowani technologicznie, tym więcej problemów mamy w naszym życiu". Podkreśliła jednak, że ani technologia, ani detektywi nie powinni być obwiniani za ujawnianie oszustów. ,,Takie związki i tak by nie przetrwały," powiedziała. ,,Żaden związek nie może funkcjonować na podstawie kłamstw."