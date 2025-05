Trump grozi Palestyńczykom z Gazy: ,,Jesteście martwi", jeśli zakładnicy nie zostaną zwolnieni

Trump mówi, że Hamas musi opuścić oblężoną enklawę, dopóki mają na to szansę, grożąc, że będzie to ,,piekło do spłacenia", jeśli nie zastosują się do jego żądań.