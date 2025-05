Chiny poparły starania prezydenta USA Donalda Trumpa o zawarcie porozumienia z Rosją w celu zakończenia wojny na Ukrainie. Miało to miejsce na spotkaniu G20 w RPA, podczas gdy sojusznicy USA stanęli po stronie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

„Chiny popierają wszelkie wysiłki sprzyjające pokojowi (na Ukrainie), w tym ostatnie porozumienie osiągnięte między Stanami Zjednoczonymi a Rosją” – powiedział Wang Yi podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych G20 w Johannesburgu w czwartek, zgodnie z oświadczeniem jego ministerstwa.

„Chiny są gotowe nadal odgrywać konstruktywną rolę w politycznym rozwiązaniu kryzysu” – dodał.

Wang nie powtórzył jednak swojego wcześniejszego stanowiska, wyrażonego podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w zeszły piątek, że wszyscy interesariusze konfliktu rosyjsko-ukraińskiego powinni uczestniczyć w rozmowach pokojowych.

Mniej niż miesiąc po objęciu urzędu prezydenta, Trump zmienił politykę USA wobec wojny. Zrezygnował z kampanii izolacji Moskwy poprzez rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz rozmowy między wysokimi urzędnikami USA i Rosji, wykluczając przy tym Ukrainę.

W środę Trump nazwał Zełenskiego „dyktatorem”, co wywołało oświadczenia poparcia dla ukraińskiego prezydenta ze strony członków G20, takich jak Australia, Niemcy i Wielka Brytania.

Administracja Trumpa ogłosiła we wtorek, że zgodziła się na kolejne rozmowy z Rosją w sprawie zakończenia trwającego prawie trzy lata konfliktu po 4,5-godzinnym spotkaniu w Arabii Saudyjskiej.

Rosja uznała rozmowy za użyteczne, ale zaostrzyła swoje żądania, szczególnie podkreślając, że nie zaakceptuje przystąpienia Ukrainy do NATO.

Podczas gdy Zełenski oskarżył Trumpa o życie w „przestrzeni dezinformacji” Rosji, Trump nazwał Zełenskiego „umiarkowanie udanym komikiem” i obwinił go o rozpoczęcie wojny z Rosją w lutym 2022 roku.

,,Brak apetytu” na kolejne fundusze dla Ukrainy

Tymczasem przewodniczący Izby Reprezentantów USA Mike Johnson powiedział w czwartek, że nie ma „apetytu” na kolejny projekt ustawy finansującej pomoc dla Ukrainy.

„Nie ma na to apetytu” – powiedział Johnson w wywiadzie dla Newsmax podczas Konferencji Działań Politycznych Konserwatystów w Waszyngtonie, zapytany, czy widzi możliwość uchwalenia kolejnego projektu ustawy finansującej wojnę na Ukrainie.

„Musimy zakończyć tę wojnę. Mogę powiedzieć, że nasi europejscy sojusznicy również rozumieją tę konieczność” – dodał.

Johnson powiedział, że Trump stara się zakończyć konflikt ukraińsko-rosyjski, co będzie zgodne z interesami Ameryki.

„Ale kiedy rozpoczynasz mediację i arbitraż między dwiema stronami, nie zapraszasz ich na pierwsze spotkanie do jednego pokoju. Robisz to osobno.”

„Więc myślę, że skargi Zełenskiego, że nie został zaproszony na pierwsze spotkanie w Arabii Saudyjskiej z Rosją, są nie na miejscu. To, co Trump próbuje zrobić, to ustalić warunki dla rzeczywistych negocjacji” – dodał.