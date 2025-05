Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić do wysokiego poziomu stanu zapalnego w organizmie człowieka i powodować objawy takie jak bóle głowy, bóle w klatce piersiowej i plecach – wynika z nowych badań.

Grupa badaczy z Uniwersytetu w Buffalo oraz Uniwersytetu Stanowego Ohio odkryła korelację między korzystaniem z mediów społecznościowych a pogorszeniem stanu zdrowia fizycznego.

W recenzowanym badaniu naukowcy przeprowadzili testy na studentach, badając poziom białka C-reaktywnego (CRP), które wskazuje na stan zapalny spowodowany infekcją. Poziom CRP we krwi może również pomóc w diagnozowaniu przewlekłych chorób zapalnych lub ocenie ryzyka chorób serca.

Badanie wykazało, że uczestnicy, którzy nadmiernie korzystali z mediów społecznościowych, mieli wyższy poziom CRP. Ponadto, im więcej czasu spędzali w mediach społecznościowych, tym częściej zgłaszali objawy somatyczne (takie jak bóle głowy, bóle w klatce piersiowej i plecach) oraz wizyty u lekarzy i w ośrodkach zdrowia.

„Korzystanie z mediów społecznościowych stało się integralną częścią codziennego życia wielu młodych dorosłych” – mówi dr David Lee, główny autor badania i adiunkt w Kolegium Sztuk i Nauk Uniwersytetu w Buffalo. „Kluczowe jest zrozumienie, jak zaangażowanie na tych platformach wpływa na zdrowie fizyczne.”

Lee i współautorzy piszą w czasopiśmie „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking”, że według niedawnego badania Amerykanie spędzają średnio około 144 minut dziennie w mediach społecznościowych – więcej czasu niż na ćwiczeniach, bezpośrednich kontaktach społecznych czy jedzeniu.

Badacze zauważają również, że pokolenie Z (osoby urodzone pod koniec lat 90. i na początku lat 2000.) szczególnie intensywnie korzysta z mediów społecznościowych, spędzając na nich około sześciu godzin dziennie i będąc online niemal nieustannie.

Chociaż istnieje wiele badań dotyczących wpływu korzystania z mediów społecznościowych na dobrostan psychiczny, badacze zauważają, że niewiele z nich analizuje, jak korzystanie z mediów społecznościowych wiąże się ze zdrowiem fizycznym.

„To zaskakujące” – piszą – „biorąc pod uwagę powszechność mediów społecznościowych w codziennym życiu oraz bliski związek między dobrostanem psychicznym a zdrowiem fizycznym.”

Badacze wspominają o kilku badaniach z ostatnich lat, które również sugerowały związek między korzystaniem z mediów społecznościowych a zdrowiem fizycznym, jednak były one głównie oparte na samoocenie uczestników lub dotyczyły wyłącznie jednej platformy.

„Naszym celem było rozszerzenie wcześniejszych badań poprzez analizę, jak korzystanie z mediów społecznościowych na różnych platformach wiąże się z wynikami zdrowotnymi mierzonymi za pomocą wskaźników biologicznych, behawioralnych i samooceny” – mówi Lee, ekspert ds. zdrowotnych skutków interakcji społecznych.

Zadając pytanie, jak korzystanie z mediów społecznościowych może wpływać na zdrowie fizyczne, badacze sugerują, że jednym z potencjalnych mechanizmów może być zmiana zachowań zdrowotnych.

Zwracają uwagę, że wiele badań sugeruje, iż wysoki poziom korzystania z mediów społecznościowych może wpływać na sen, obniżając jego ilość i jakość. Podkreślają, że szczególnie osoby nadmiernie korzystające z mediów społecznościowych, wykazujące „uzależniające korzystanie z mediów społecznościowych lub telefonów komórkowych”, mogą doświadczać „obniżonej jakości snu i bezsenności”. A niższa jakość lub ilość snu prowadzi do gorszego zdrowia fizycznego, w tym zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia i przedwczesnej śmierci.

Autorzy piszą, że ta perspektywa jest zgodna z hipotezą wyparcia, która zakłada, że „czas spędzony w mediach społecznościowych może mieć negatywne skutki, wypierając aktywności korzystne dla dobrostanu i zdrowia – na przykład sen, ćwiczenia czy bezpośrednie interakcje społeczne.”

Do tego dochodzi czynnik zwiększonego stresu związany z hiperłącznością. A większy stres oznacza gorsze zdrowie, ponieważ może „zwiększać liczbę i nasilenie objawów somatycznych, prawdopodobieństwo infekcji oraz nasilenie objawów po ekspozycji na wirusa przeziębienia, a także stan zapalny systemowy.”

Dlatego badacze postawili hipotezę, że wysoki poziom korzystania z mediów społecznościowych może być związany z gorszym zdrowiem fizycznym i przeprowadzili badania na studentach, którzy są grupą wiekową najaktywniej korzystającą z mediów społecznościowych.

W badaniu wzięło udział 251 studentów w wieku od 18 do 24 lat, którzy oddali próbki krwi i wypełnili kwestionariusze dotyczące zdrowia fizycznego oraz korzystania z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Snapchat i Instagram (badania przeprowadzono w 2017 roku, kiedy te platformy były najpopularniejsze).

Badacze porównali również odpowiedzi studentów z innym kwestionariuszem, który „mierzył wiarygodność poprzez określenie, w jakim stopniu uczestnicy poważnie podchodzili do swojej roli w badaniu.”

„Udało nam się ustalić korelację między ilością korzystania z mediów społecznościowych a tymi wskaźnikami zdrowia fizycznego” – powiedział Lee. „Im więcej uczestnicy korzystali z mediów społecznościowych, tym więcej doświadczali objawów somatycznych i zgłaszali wizyt u lekarzy. Wykazywali również wyższy poziom przewlekłego stanu zapalnego.”

Według Lee to badanie jest dopiero początkiem zrozumienia związku między mediami społecznościowymi a zdrowiem społecznym.

„Analizując marker biologiczny we krwi, udało nam się znaleźć stosunkowo bardziej obiektywne powiązanie między korzystaniem z mediów społecznościowych a zdrowiem fizycznym, ale to korelacyjne odkrycie nie wyklucza możliwości, że to zły stan zdrowia wpływa na korzystanie z mediów społecznościowych” – mówi Lee.

Lee dodaje: „W naszych wcześniejszych badaniach odkryliśmy, że osoby o wysokiej samoocenie czerpały korzyści z korzystania z mediów społecznościowych, ale osoby o niskiej samoocenie już nie. Więc efekt może być bardziej złożony.”

„Wciąż jest wiele do zrobienia” – mówi Lee. „Ale już teraz chciałem przekazać informację, że korzystanie z mediów społecznościowych może mieć związek z ważnymi wynikami zdrowotnymi.”