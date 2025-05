W środę, Sekretarz stanu Marco Rubio, ponownie wezwał do zakończenia konfliktu na Ukrainie. Określił go jako wojnę zastępczą między USA a Rosją.

W wywiadzie dla Fox News Channel z Seanem Hannitym, Rubio stwierdził, że prezydent Donald Trump postrzega wojnę jako „przedłużający się, konflikt w impasie”.

„Szczerze mówiąc, to jest wojna zastępcza między mocarstwami nuklearnymi: Stanami Zjednoczonymi, które wspierają Ukrainę, a Rosją, i musi się ona zakończyć” – powiedział.

Rubio argumentował, że wspieranie Ukrainy „tak długo, jak będzie to potrzebne” nie jest strategią i że nikt nie ma konkretnego planu na rozwiązanie wojny.

Jego uwagi pojawiły się dzień po tym, jak Trump powiedział podczas swojego pierwszego wspólnego wystąpienia przed Kongresem, że otrzymał list od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

List, jak poinformował,, wyrażał gotowość Kijowa do podjęcia negocjacji w celu osiągnięcia „trwałego pokoju” oraz omówienia umowy dotyczącej surowców po napięciach, które miały miejsce w zeszłym tygodniu w Białym Domu.

28 lutego, w Gabinecie Owalnym, doszło do ostrej wymiany zdań między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem JD Vance'em. Zełenski wyraził wątpliwości, czy dyplomacja może przynieść pokój. Trump i Vance skrytykowali ukraińskiego lidera za brak wdzięczności za wsparcie USA.

Tymczasem Trump chwilowo wstrzymał finansowanie wojskowe i wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą.

Wcześniej tego dnia Stany Zjenoczone wstrzymały współpracę wywiadowczą z Ukrainą, co potwierdził dyrektor CIA John Ratcliffe.

„Trump miał poważne wątpliwości, czy prezydent Zełenski jest zaangażowany w proces pokojowy, i powiedział: 'Zróbmy przerwę’” – wyjaśnił Ratcliffe w rozmowie z Fox Business Network.

Ratcliffe wyraził nadzieję, że przerwa wkrótce zostanie zniesiona.

Rubio przypomniał, że wiceprezydent Vance podkreślił, iż dyplomacja będzie kluczowa w rozwiązaniu takich konfliktów. Z kolei prezydent Zełenski zdecydował się zakwestionować wiceprezydenta i zaczął podważać możliwość dyplomatycznego rozwiązania, sabotując i podważając plan prezydenta.

„I to doprowadziło do napięć. Cieszę się, że doszło do ponownego przemyślenia tej pozycji, ponieważ naprawdę wierzę, że jest to konflikt, który musimy zakończyć, i będzie to wymagało ustępstw z obu stron, ale musimy doprowadzić ich do stołu negocjacyjnego.

Ukraińcy muszą tam być. Oczywiście to ich kraj. Rosjanie muszą być przy tym stole, a tylko prezydent Trump może to umożliwić. To był cel i pozostaje celem, na którym teraz się koncentrujemy” – dodał.