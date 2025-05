Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Chinami na temat ceł, dodając, że jest przekonany, iż dwie największe gospodarki świata mogą osiągnąć porozumienie, aby zakończyć gorzką wojnę handlową.

,,Tak, rozmawiamy z Chinami," powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym w czwartek.

,,Powiedziałbym, że kontaktowali się z nami kilkukrotnie."

Trump potwierdził, że rozmowy odbyły się po podniesieniu przez niego ceł na Chiny do 145%, po tym jak Pekin podjął działania odwetowe w związku z wprowadzonymi przez niego ogólnoświatowymi cłami z okazji „Dnia Wyzwolenia”.

Jednakże Trump był powściągliwy, gdy zapytano go, czy rozmawiał bezpośrednio z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem, mimo że wcześniej kilkukrotnie sugerował, że tak było.

,,Nigdy nie powiedziałem, czy takie rozmowy miały miejsce, czy nie," odpowiedział na pytanie o rozmowy z Xi. ,,To po prostu nie jest odpowiednie."

Pekin nie zareagował natychmiast na twierdzenia Trumpa.

,,Piłka jest po stronie Chin"

Pod naciskiem dziennikarzy, co do tego czy Xi skontaktował się z nim, Trump odpowiedział: ,,Myślę, że to dość oczywiste, że tak, ale porozmawiamy o tym wkrótce."

Administracja Trumpa jest uwikłana w wojnę wysokich ceł wzajemnych z Chinami, która zaniepokoiła światowe rynki.

,,Myślę, że zawrzemy bardzo dobre porozumienie z Chinami," powiedział wcześniej w Białym Domu, gdy włoska premier Giorgia Meloni odwiedziła go na rozmowy mające na celu zniesienie ceł USA na Unię Europejską.

W ubiegłym roku, Chiny wyeksportowały do Stanów Zjednoczonych produkty o wartości ponad 400 miliardów dolarów. To znacznie więcej niż amerykańskie firmy sprzedały do Chin.

,,Piłka jest po stronie Chin. Chiny muszą zawrzeć z nami umowę. My nie musimy zawierać umowy z nimi," powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt we wtorek.

Odnosząc się do TikToka, Trump powiedział, że umowa dotycząca platformy — której operacje w USA były przedmiotem kontroli ze względu na obawy o bezpieczeństwo narodowe — jest w zasadzie gotowa, ale jej finalizacja zostanie odłożona.

,,Mamy umowę dotyczącą TikToka, ale będzie ona zależna od Chin, więc po prostu odłożymy ją na później, aż sprawa się rozwiąże" - powiedział.

,,Umowa dotycząca TikToka jest bardzo dobra. TikTok jest dobry dla Chin. I myślę, że chcieliby, abyśmy zawarli umowę, zwłaszcza tę, którą praktycznie już mamy z jednymi z najlepszych firm na świecie."