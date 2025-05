W poniedziałek w Kanadzie odbędą się wybory, a liberałowie premiera Marka Carneya prowadzą w ogólnokrajowych sondażach przed konserwatystami Pierre’a Poilievre’a.

Nowa Partia Demokratyczna (NDP) pod przewodnictwem Jagmeeta Singha zajmuje odległe trzecie miejsce, podczas gdy separatystyczny Bloc Quebecois, który prowadzi kampanię wyłącznie w przeważająco francuskojęzycznej prowincji Quebec, plasuje się na czwartym miejscu.

W wyrównanym wyścigu głosy w kilku okręgach wyborczych, nazywanych w Kanadzie „ridings”, mogą przesądzić o tym, kto zostanie premierem.

Burnaby Central, Kolumbia Brytyjska

Wynik w tym okręgu może pokazać, czy lewicowa Nowa Partia Demokratyczna, która rywalizuje z liberałami o głosy centrolewicowe, ma przyszłość. Burnaby Central to nowy okręg, który zastąpił Burnaby South.

Ten okręg był wcześniej reprezentowany przez lidera NDP Jagmeeta Singha, który przez ponad dwa lata wspierał mniejszościowy rząd liberałów byłego premiera Justina Trudeau w zamian za zwiększenie wydatków socjalnych.

Singh, który ponownie kandyduje z ramienia NDP, twierdzi, że Kanadyjczycy skorzystali na umowie, ponieważ liberałowie przyjęli ustawodawstwo zwiększające dostęp do opieki zdrowotnej. Jednakże, sondaże sugerują, że w nowym okręgu zajmuje trzecie miejsce, ponieważ wyborcy lewicowi skupiają się wokół liberałów.

Wyniki wyborów w 2021 roku w Burnaby South – NDP 40,3%; Liberałowie 30,4%; Konserwatyści 22,4%.

Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill, Ontario

Kluczowym regionem dla zwycięstwa jest tzw. Złota Podkowa, obszar bogaty w okręgi wyborcze, który obejmuje Toronto oraz inne miasta nad jeziorem Ontario.

Konserwatyści utrzymywali Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill od 2018 do 2021 roku.

Jeśli chcą wykorzystać niezadowolenie związane z kosztami życia, imigracją i kryzysem mieszkaniowym — tematami dominującymi w polityce przed groźbami taryfowymi i aneksji ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa — ten okręg jest kluczowym celem.

Wyniki wyborów w 2021 roku – Liberałowie 45,2%; Konserwatyści 42,1%.

Trois-Rivieres, Quebec

Każda partia, która chce zdobyć władzę, musi dobrze wypaść w Quebecu, który ma drugą co do wielkości liczbę mandatów w Izbie Gmin. Jest to jedyna prowincja z własną partią, Bloc Quebecois, która dąży do niepodległości prowincji, a jej wyniki mogą się znacznie wahać.

Trois-Rivieres to jeden z kilku okręgów w Quebecu, gdzie o głosy rywalizują trzy (a czasem cztery) partie.

Wynik w 2021 roku był bardzo wyrównany – Bloc wygrał zaledwie 83 głosami spośród 58 110 oddanych.

Wyniki wyborów w 2021 roku – Bloc Quebecois 29,5%; Konserwatyści 29,4%; Liberałowie 28,6%.

Edmonton Southeast, Alberta

Liberałowie tradycyjnie słabo radzili sobie w zachodniej prowincji Alberta, produkującej ropę naftową, dzięki byłemu liberalnemu premierowi Pierre'owi Trudeau, który wprowadził niepopularną politykę energetyczną w latach 80-tych.

Część tej niechęci spadła na jego syna, Justina Trudeau, który w najlepszym razie zdobywał tylko kilka mandatów w Albercie. Teraz, gdy Trudeau odszedł, liberałowie mają szansę odbudować swoją reputację.

Były minister w rządzie liberalnym Amarjeet Sohi kandyduje w nowym okręgu Edmonton Southeast, a jego zwycięstwo byłoby sygnałem, że partia może odnieść sukces nawet na trudnym terenie.

Cumberland—Colchester, Nowa Szkocja

Cztery prowincje Atlantyckiej Kanady, które łącznie mają 32 mandaty i jako pierwsze ogłaszają wyniki, często dają wczesne wskazówki co do przebiegu wyborów. Region ten jest politycznie niestabilny, a wyniki mogą się znacznie zmieniać.

Liberałowie wygrali Cumberland-Colchester kilkuset głosami w 2019 roku, ale przegrali z konserwatystami w 2021 roku.

Wynik wyborów w 2021 roku – Konserwatyści 46,0%; Liberałowie 34,2%; NDP 12,3%.

Burlington, Ontario

Ten okręg w Ontario, na południowy zachód od Toronto, jest uważany za barometr wyborczy w Kanadzie, wybierając przedstawiciela zwycięskiej partii w 12 kolejnych wyborach od 1984 roku.

Wynik wyborów w 2021 roku – Liberałowie 45,7%; Konserwatyści 37,3%; NDP 10,9%.