Sekretarz Obrony Pete Hegseth utworzył kolejną grupę czatu w aplikacji Signal, w której uczestniczyli jego żona i brat. W grupie tej udostępnił te same szczegóły dotyczące marcowego nalotu wojskowego na Huti w Jemenie, które wcześniej przesłał w innym czacie do czołowych przedstawicieli administracji Trumpa, jak poinformował The New York Times.

Osoba zaznajomiona z treścią wiadomości oraz odbiorcami, która wypowiedziała się pod warunkiem zachowania anonimowości w związku z wrażliwością sprawy, potwierdziła istnienie drugiego czatu agencji Associated Press. Według tej osoby, drugi czat w aplikacji Signal — która jest komercyjnie dostępną aplikacją, ale nieautoryzowaną do komunikowania się w sprawach wrażliwych lub tajnych dotyczących obrony narodowej — obejmował 13 osób. Potwierdzono również, że czat nosił nazwę „Defense Team Huddle”.

Według informacji podanych przez The New York Times, w grupie znajdowali się żona Hegsetha, Jennifer, była producentka Fox News, oraz jego brat Phil Hegseth, który został zatrudniony w Pentagonie jako łącznik z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i starszy doradca. Oboje towarzyszyli sekretarzowi obrony podczas podróży i uczestniczyli w spotkaniach na wysokim szczeblu.

Hegseth udostępnił harmonogramy lotów samolotów F/A-18 Hornet, które miały zaatakować grupę Huti — zasadniczo te same plany ataku, które przekazał w osobnym czacie Signal tego samego dnia, jak wynika z raportu.

Ujawnienie kolejnego czatu z pewnością wywoła nowe fale krytyki wobec Hegsetha i szerszej administracji Trumpa, która dotychczas nie podjęła działań przeciwko wysokim urzędnikom do spraw bezpieczeństwa narodowego, którzy omawiali plany nalotu wojskowego w aplikacji Signal.

„Signalgate”

Incydent nazwany „Signalgate” rozpoczął się od pierwszego czatu, założonego przez doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike’a Waltza, w którym uczestniczyło kilku członków gabinetu. Sprawa wyszła na jaw, gdy Jeffrey Goldberg, redaktor naczelny magazynu The Atlantic, został dodany do grupy.

Treści czatu, opublikowane przez The Atlantic, pokazują, że Hegseth wymienił systemy uzbrojenia oraz harmonogram ataku na wspieranych przez Iran Huti w Jemenie w zeszłym miesiącu.

Po ujawnieniu pierwszego czatu Signal w marcu, wysocy urzędnicy administracji Trumpa, w tym Hegseth, wielokrotnie zaprzeczali, jakoby jakiekolwiek tajne informacje były udostępniane uczestnikom.

„Nikt nie wysyłał planów wojennych przez wiadomości, i to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat,” powiedział Hegseth dziennikarzom.

Incydent „Signalgate” wywołał pytania dotyczące sposobu, w jaki administracja zarządzała tajnymi informacjami wojskowymi, po tym jak wrażliwe szczegóły dotyczące pakietów uzbrojenia, celów i harmonogramów rzekomo zostały udostępnione na niezabezpieczonej platformie.