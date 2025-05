Rukaya al-Zubaidi ostrożnie postawiła stopę na deskorolce, próbując znaleźć równowagę, podczas gdy inni swobodnie ślizgali się tam i z powrotem w pierwszym skateparku w Bagdadzie.

"To dopiero mój drugi raz na deskorolce, ale chcę kontynuować, zwłaszcza teraz, gdy po latach negocjacji stolica Iraku otworzyła swój pierwszy skatepark, oferując młodym skateboardzistom rzadką przestrzeń do wyrażania siebie i budowania społeczności w społeczeństwie, gdzie ten sport jest często niezrozumiany. Mamy tu w Bagdadzie miejsce na to," powiedziała 22-letnia Rukaya, podczas gdy głośna muzyka mieszała się z śmiechem innych deskorolkarzy.

Po pięciu latach negocjacji z władzami trzy organizacje z Włoch, Iraku i Belgii otworzyły pierwszy skatepark w Bagdadzie.

Nie jest to jednak pierwszy skatepark w kraju – ten tytuł należy do miasta Sulaimaniyah na północy Iraku.

Nowy skatepark, znajdujący się na terenie ministerstwa sportu na przedmieściach Bagdadu, stanowi upragnioną odskocznię dla młodych ludzi w kraju, który przez dekady zmagał się z konfliktami i kryzysami.

Zubaidi, ubrana w różowy sweter, obserwowała innych entuzjastów – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów – jak jeździli na kolorowych deskach.

"Kiedy moi znajomi po raz pierwszy powiedzieli mi o deskorolce, bałam się," przyznała – nie tylko upadku, ale także tego, co ludzie mogą powiedzieć, oraz że jej rodzice mogą tego nie zaakceptować.

"Ale kiedy spróbowałam, wypełniła mnie piękna energia," dodała.

W projekcie skateparku ,,chodzi o inkluzywność i społeczność, stworzenie miejsca dla każdego," powiedziała Ishtar Obaid z irackiego stowarzyszenia "Forsah".

Forsah, co oznacza ,,szansa", było jedną z trzech organizacji, które zainicjowały projekt.

Nowy rozdział

"To miejsce, gdzie ludzie z różnych środowisk mogą się spotkać, i to jest piękno sportu," powiedziała Obaid, która doradza również irackiemu komitetowi olimpijskiemu.

Jej organizacja planuje organizację zajęć z jazdy na deskorolce dla dzieci i trenerów.

,,To nowy rozdział dla sportu w Iraku," powiedziała Obaid.

Kiedy władze zatwierdziły projekt pod koniec 2024 roku, organizacje, w tym Make Life Skate Life – belgijsko-amerykańska fundacja, która stworzyła skateparki w północnym Iraku, Libii i Indiach – zbudowały nowy obiekt w zaledwie miesiąc.

Kjell Van Hansewyck z Make Life Skate Life powiedział, że znalezienie lokalizacji dla skateparku było ,,prawdziwym wyzwaniem".

Opisał Bagdad jako ",,miasto z dużym zanieczyszczeniem i korkami", w którym brakuje ,,terenów publicznych i obiektów dla dzieci".

Iracka stolica tętni życiem z dziesiątkami projektów infrastrukturalnych i budowlanych. Ulice zdominowane są przez wysokie dźwigi i maszyny, budowane są nowe tunele i mosty.

,,To jak jeden wielki plac budowy," powiedział Van Hansewyck.

Kiedy władze zaproponowały przestrzeń na terenie ministerstwa sportu, organizatorzy nie mogli odrzucić tej oferty, mimo że oznaczało to, że deskorolkarze będą musieli przechodzić przez punkty kontrolne bezpieczeństwa.

Van Hansewyck powiedział, że skatepark ,,nie jest widoczny z ulicy", co utrudnia ludziom, którzy chcieliby go odwiedzić.

Jednak jest przekonany, że pasjonaci deskorolki będą promować park i zrobią wszystko, aby stał się on główną atrakcją.