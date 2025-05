Ministerstwa i policja w Korei Południowej poinformowały, że zablokowały dostęp startupu DeepSeek do komputerów służbowych, ponieważ chińska firma zajmująca się sztuczną inteligencją nie odpowiedziała na zapytanie organu nadzorującego dane dotyczące zarządzania informacjami użytkowników.

Policja w Korei Południowej ogłosiła w czwartek, że zablokowała dostęp do DeepSeek, podczas gdy Ministerstwo Handlu poinformowało, że dostęp został tymczasowo ograniczony na wszystkich komputerach w jego dyspozycji.

DeepSeek w zeszłym miesiącu uruchomił swojego chatbota R1, twierdząc, że dorównuje on możliwościom liderów sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych, przy znacznie niższych kosztach inwestycji, co może zmienić globalny rynek.

Korea Południowa, podobnie jak Francja i Włochy, wyraziła obawy dotyczące praktyk DeepSeek w zakresie danych, składając pisemne zapytanie o sposób, w jaki firma zarządza informacjami użytkowników.

Jednak po tym, jak DeepSeek nie odpowiedział na zapytanie południowokoreańskiego organu ds. ochrony danych, wiele ministerstw potwierdziło w czwartek, że podjęto kroki w celu ograniczenia dostępu, aby zapobiec potencjalnym wyciekom wrażliwych informacji za pośrednictwem usług generatywnej sztucznej inteligencji.

,,Środki blokujące dostęp do DeepSeek zostały wdrożone specjalnie dla komputerów służbowych związanych z pracą wojskową, które mają dostęp do Internetu," powiedział przedstawiciel ministerstwa obrony.

Ministerstwo, które nadzoruje żołnierzy na służbie w obliczu zagrożenia ze strony uzbrojonej w broń nuklearną Korei Północnej, dodało również, że ,,powtórzyło wytyczne dotyczące bezpieczeństwa związane z korzystaniem z generatywnej sztucznej inteligencji dla każdej jednostki i żołnierza, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i techniczne."

Ministerstwo Handlu poinformowało, że podjęło te działania, ponieważ DeepSeek ,,nie odpowiedział na zapytanie Komisji Ochrony Danych Osobowych."

Ministerstwo Finansów kraju również ogłosiło, że "wdrożyło środki mające na celu zapobieganie wyciekom danych osobowych i poufnych informacji do DeepSeek dla wszystkich pracowników."

W zeszłym tygodniu Włochy rozpoczęły dochodzenie w sprawie modelu R1 firmy DeepSeek i zablokowały przetwarzanie danych użytkowników z Włoch.

Australia również zakazała korzystania z DeepSeek na wszystkich urządzeniach rządowych na podstawie zaleceń agencji bezpieczeństwa.

DeepSeek poinformował, że wykorzystał mniej zaawansowane chipy H800 - dopuszczone do sprzedaży w Chinach do 2023 roku zgodnie z amerykańskimi kontrolami eksportu - do zasilania swojego dużego modelu uczenia.

Południowokoreańscy giganci technologiczni, tacy jak Samsung Electronics i SK Hynix, są kluczowymi dostawcami zaawansowanych chipów wykorzystywanych w serwerach AI.