Enquanto Gaza enfrenta uma catástrofe humanitária sem precedentes devido à guerra genocida e ao bloqueio contínuos de Israel, crescem as críticas às múltiplas tentativas fracassadas dos EUA de levar ajuda ao enclave sitiado.

Quase 50 palestinianos foram mortos e mais de 200 ficaram feridos no domingo, quando as forças israelitas abriram fogo contra civis que buscavam desesperadamente ajuda em al-Mawasi, a oeste de Rafah.

Desde o lançamento da controversa Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, em 27 de maio — um mecanismo que marginaliza as agências da ONU —, pelo menos 52 pessoas foram mortas e 340 ficaram feridas, de acordo com autoridades palestinianas.

Muitos dos que buscavam ajuda sofreram ferimentos a bala na cabeça, no peito e na parte superior do corpo, levantando alegações de ataques deliberados.

Apesar dos anúncios de grande visibilidade e das iniciativas logísticas dispendiosas, os observadores argumentam que Washington pouco fez para aliviar o sofrimento dos palestinianos em Gaza.

«Os EUA falharam continuamente em garantir que níveis adequados de ajuda chegassem aos palestinianos desde o início e mesmo antes de 7 de outubro, quando Gaza estava sob bloqueio», disse Chris Doyle, Diretor do Conselho para o Entendimento Árabe-Britânico (Caabu), à agência Anadolu.

«O próprio facto de os EUA terem recorrido a lançamentos aéreos e àquele cais ridículo é um indicador das medidas extremas que eles tomariam para evitar ter de pressionar Israel a permitir a entrada de ajuda», acrescentou.

Israel mantém as passagens de Gaza fechadas para alimentos, suprimentos médicos e outra assistência humanitária desde 2 de março, agravando ainda mais a situação humanitária já desesperante, de acordo com relatórios oficiais, de direitos humanos e internacionais.

Nenhum alívio significativo para os palestinianos

Uma análise mais detalhada das iniciativas lideradas pelos EUA, incluindo a construção de um cais flutuante e a contratação de empreiteiros militares, sugere que os esforços falharam em grande parte em trazer qualquer alívio significativo para os palestinianos no terreno.

Em 27 de maio, Israel lançou um controverso mecanismo de distribuição de ajuda em Gaza, apoiado pelos EUA, através de um grupo americano chamado GHF.

O plano, visto pelos críticos como uma tentativa de contornar os canais humanitários liderados pela ONU, suscitou forte oposição da comunidade internacional e da ONU.

No entanto, a operação tornou-se mortal para os palestinianos.

O processo de distribuição «desumano» suscitou críticas severas, com alguns a compararem as cenas a «campos de concentração» — descrevendo civis famintos a esperar durante horas atrás de cercas metálicas em complexos vigiados.

Os críticos também expressaram preocupações de que exigir que os palestinianos percorram longas distâncias até aos pontos de distribuição no sul de Gaza possa contribuir para o deslocamento forçado e colocar vidas em risco.

Apenas um dia antes da GHF iniciar as suas operações, o seu diretor executivo, Jake Wood, um veterano militar dos EUA, demitiu-se, afirmando que não conseguia conciliar as práticas da organização com «os princípios humanitários de humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência».

A GHF também enfrentou condenação das autoridades locais. O gabinete de comunicação social do governo de Gaza afirmou que o plano de distribuição de ajuda na «chamada zona tampão falhou desastrosamente».

A porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tammy Bruce, afirmou na terça-feira passada que a GHF tinha entregue 462.000 refeições aos palestinianos através de 8000 caixas de alimentos. No entanto, a declaração suscitou ainda mais ceticismo sobre a eficácia e imparcialidade da iniciativa.

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) alertou que as narrativas centradas nas atividades da GHF correm o risco de desviar a atenção das necessidades humanitárias mais urgentes em Gaza, incluindo o acesso sustentado à ajuda, condições de entrega seguras e a aprovação acelerada de suprimentos de emergência.

O analista Doyle disse que o plano elaborado pelos EUA e Israel viola os princípios humanitários fundamentais e não consegue prestar assistência na escala necessária.

«Assim, em vez de distribuir ajuda com base nas necessidades, ela é feita de acordo com as ambições políticas do governo israelita», disse ele.

Organizações internacionais de ajuda humanitária distanciaram-se da GHF.

Tommaso Della Longa, porta-voz da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), disse à agência Anadolu que a sua organização não está envolvida no mecanismo de ajuda dos EUA e de Israel, observando que este não está alinhado com os princípios fundamentais da IFRC de humanidade, imparcialidade, neutralidade e independência.

«A nossa posição é que a prestação de assistência humanitária deve ser orientada por princípios humanitários para garantir que os mais necessitados recebam ajuda», afirmou.

Também foram levantadas preocupações sobre o envolvimento de empresas de segurança privadas americanas no processo de ajuda. Pessoal armado de duas empresas — Safe Reach Solutions (SRS) e UG Solutions — está, alegadamente, a proteger as instalações da GHF.

A TRIAL International, uma ONG com sede na Suíça, apelou às autoridades suíças para que investiguem a GHF, com sede em Genebra, citando preocupações com o uso de empresas militares privadas e os riscos potenciais para os civis em Gaza.

Comentando sobre o uso de empresas privadas, Longa disse: «A introdução de empresas privadas na prestação de ajuda humanitária corre o risco de politizar a resposta e pode comprometer a segurança e a perceção dos trabalhadores humanitários no terreno.»

Colapso do cais flutuante dos EUA

Outra iniciativa dos EUA — um cais flutuante de US$ 230 milhões construído na costa de Gaza em maio — também foi um fracasso total.

Estabelecido pelas Forças Armadas dos EUA e apoiado pelo governo anterior de Biden, o cais funcionou por apenas cerca de 20 dias antes que o mar agitado danificasse a estrutura, interrompendo a entrega de ajuda.

As Forças Armadas dos EUA anunciaram em julho que haviam encerrado a missão temporária de instalar e operar o cais devido a desafios logísticos e de segurança.

Salama Marouf, chefe do gabinete de comunicação social de Gaza, disse no ano passado que o cais construído pelos EUA «é inútil» e não teve qualquer impacto significativo.

Segundo Marouf, apenas o equivalente a 120 camiões de ajuda humanitária passaram pelo cais para um território de cerca de 2 milhões de pessoas que sofrem com o bloqueio de Israel há quase 20 meses.

O exército israelita tem levado a cabo um genocídio contra Gaza desde outubro de 2023, matando quase 65.000 palestinianos, a maioria mulheres e crianças, rejeitando os apelos internacionais para um cessar-fogo.

Entre os mortos estão cerca de 11.000 palestinianos que se teme estarem soterrados sob os escombros de casas destruídas.

No entanto, especialistas afirmam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa ser de cerca de 200.000.