No que parece ser uma escalada significativa na guerra sombria em curso entre o Irão e Israel, os relatórios indicam que Teerão poderá ter lançado ataques de retaliação na sequência dos ataques aéreos da madrugada de Israel, que terão matado vários oficiais militares iranianos de alta patente.

De acordo com o porta-voz do exército israelita, o Brigadeiro-General Effie Defrin, na sexta-feira, o Irão iniciou ataques com drones e mísseis após o ataque maciço de Israel, antes do amanhecer, ao território iraniano, que envolveu cerca de 200 aviões.

A ofensiva israelita terá resultado no assassinato de figuras militares iranianas importantes, incluindo o Chefe do Estado-Maior Mohammad Bagheri, o comandante do Corpo de Guardas da Revolução Hossein Salami e o estratega militar de topo Gholam Ali Rashid.

Os ataques também terão matado pelo menos seis cientistas nucleares de topo.

A emissora pública de Israel informa que o país começou a intercetar drones sobre a Síria, enquanto o Canal 12 diz que a sua força aérea está a intercetar drones sobre a Arábia Saudita.

Entretanto, a agência noticiosa estatal da Jordânia informa que o país interceptou uma série de mísseis e drones que entraram no seu espaço aéreo esta manhã.

Israel também evacuou aviões de passageiros do aeroporto Ben Gurion na sequência de ataques de drones do Irão, segundo a Rádio do Exército israelita.

As companhias aéreas israelitas El Al, Israir e Arkia informaram que estavam a retirar os seus aviões do país, horas depois de Israel ter lançado ataques generalizados contra o Irão e se ter preparado para retaliações.

Os aviões foram transportados sem passageiros, segundo um porta-voz do aeroporto Ben Gurion de Telavive, que na sexta-feira encerrou até nova ordem.

‘O regime terrorista’

Israel afirmou que estava a evacuar e a deslocar os seus aviões do aeroporto, alegando que tal fazia parte de um plano de contingência desenvolvido nos últimos dias.

O Irão não confirmou oficialmente qualquer ataque contra Israel. No entanto, as forças armadas iranianas afirmaram que “não há limites” para a sua resposta a Israel.

“Agora que o regime terrorista que ocupa Al-Quds (Jerusalém) ultrapassou todas as linhas vermelhas... (não há) limites na resposta a este crime”, afirmou o Estado-Maior das Forças Armadas num comunicado.

Por outro lado, a Grã-Bretanha não protegerá Israel quando o Irão retaliar contra os ataques israelitas da noite para o dia, de acordo com o editor de defesa do jornal The Times, sem citar fontes.

Em outubro de 2024, quando o Irão disparou uma salva de mísseis balísticos contra Israel, a Grã-Bretanha disse que dois dos seus caças e um avião de reabastecimento aéreo participaram nos esforços para evitar uma nova escalada, mas os jactos não atingiram nenhum alvo.

A Grã-Bretanha não esteve envolvida nos ataques de Israel contra o Irão durante a noite, e o Primeiro-Ministro Keir Starmer instou ambas as partes a usar de contenção e a regressar à diplomacia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa britânicos ainda não responderam a um pedido de comentário sobre qualquer potencial envolvimento britânico na proteção de Israel.