O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel aprovou o “quadro principal” de um plano operacional para ocupar Gaza, informou o exército na quarta-feira.

Um comunicado militar afirmou que Eyal Zamir autorizou o plano durante uma reunião com o Fórum do Estado-Maior Geral, representantes do ISA (agência de segurança interna de Israel) e outros comandantes.

“Durante a discussão, foram apresentadas as ações do IDF (exército) até ao momento, incluindo o ataque na área de Zeitoun que começou ontem (terça-feira)”, acrescentou o comunicado.

O texto destacou que “o conceito central para o plano das próximas etapas na Faixa de Gaza foi apresentado e aprovado, de acordo com a diretriz do escalão político”.

Ataques intensos de Israel