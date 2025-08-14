GUERRA EM GAZA
Exército israelita aprova estrutura para plano de ocupação de Gaza
A notícia da aprovação do plano pelas Forças Armadas chega horas depois de o Hamas afirmar que uma delegação sénior chegou ao Cairo para "conversas preliminares" com as autoridades egípcias para uma trégua temporária.
O Chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, autoriza o plano de ocupação de Gaza. / AP
14 de agosto de 2025

O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel aprovou o “quadro principal” de um plano operacional para ocupar Gaza, informou o exército na quarta-feira.

Um comunicado militar afirmou que Eyal Zamir autorizou o plano durante uma reunião com o Fórum do Estado-Maior Geral, representantes do ISA (agência de segurança interna de Israel) e outros comandantes.

“Durante a discussão, foram apresentadas as ações do IDF (exército) até ao momento, incluindo o ataque na área de Zeitoun que começou ontem (terça-feira)”, acrescentou o comunicado.

O texto destacou que “o conceito central para o plano das próximas etapas na Faixa de Gaza foi apresentado e aprovado, de acordo com a diretriz do escalão político”.

Ataques intensos de Israel

A agência de proteção civil de Gaza informou que os ataques aéreos israelitas em Gaza intensificaram-se nos últimos dias, com os bairros residenciais de Zeitoun e Sabra a ser atingidos “com ataques aéreos muito pesados, direcionados a casas civis, possivelmente incluindo edifícios de de muitos andares”.

Os planos do governo de Netanyahu para expandir a guerra em Gaza, após mais de 22 meses de combates, geraram protestos internacionais, bem como oposição interna.

Especialistas apoiados pela ONU alertaram para uma fome generalizada no território, onde Israel reduziu drasticamente a quantidade de ajuda humanitária permitida.

A guerra em Gaza já resultou na morte de pelo menos 61.599 palestinianos, de acordo com números do ministério da saúde em Gaza.

