As autoridades da cidade de Nova Iorque colocaram as forças da ordem em alerta máximo

na sequência dos ataques militares dos EUA às instalações nucleares iranianas no fim de semana, embora não tenham sido identificadas ameaças específicas à cidade, de acordo com os meios de comunicação locais.

“Não há ameaças notáveis diretamente para a cidade, mas é sempre bom estar atento aos lobos solitários”, disse o Presidente da Câmara, Eric Adams, à NBC News na segunda-feira.

Adams disse que o Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD) está a trabalhar em estreita colaboração com parceiros federais para aumentar a vigilância em áreas sensíveis, incluindo centros comunitários judeus e persas e locais públicos de elevado tráfego, como Times Square.

“Queremos garantir que nenhum ataque de lobo solitário aconteça nesses locais”, acrescentou.

Medo de possíveis retaliações iranianas

As autoridades estão também a monitorizar potenciais ciberataques contra as infra-estruturas dos EUA, tendo em conta as preocupações crescentes quanto a uma possível retaliação iraniana na sequência dos ataques.

O Vice-Presidente da Câmara para a Segurança Pública, Kaz Daughtry, sublinhou que a segurança pública continua a ser a principal prioridade da administração e instou os nova-iorquinos a prosseguirem com as suas rotinas normais.

“Queremos que os nova-iorquinos continuem com as suas actividades”, disse Daughtry.

Os funcionários municipais encorajaram o público a manter-se alerta e a comunicar qualquer atividade suspeita.

“Estamos a intensificar”, disse Adams. “Estamos em alerta máximo.”

Os avisos surgiram depois de as forças norte-americanas terem efectuado uma série de ataques, no início de domingo, às instalações nucleares iranianas de Fordow, Natanz e Isfahan, provocando receios de um conflito regional mais vasto.