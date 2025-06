Os países árabes intensificaram os esforços diplomáticos para conter as tensões regionais depois de os ataques aéreos israelitas terem atingido instalações nucleares iranianas, instalações militares e casas de oficiais. Teerão afirma que dezenas de civis foram mortos nos ataques israelitas.

A Arábia Saudita, o Catar, o Egito, a Jordânia, o Kuwait, o Iraque e a Palestina alertaram na sexta-feira para a possibilidade de um conflito regional de grandes proporções, uma vez que Israel iniciou ataques contra o Irão, seguidos de ataques de retaliação de Teerão que deixaram um israelita morto e dezenas de feridos.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, discutiu a situação com o Presidente dos EUA, Donald Trump.

O ministro dos Negócios Estrangeiros saudita também falou com o seu homólogo iraniano, condenando os ataques israelitas como um revés para a diplomacia regional.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar manifestou a sua “profunda preocupação” e comprometeu-se a trabalhar com os seus parceiros para evitar uma nova escalada.

Os Emirados Árabes Unidos, Omã, Egito, Jordânia, Kuwait e Iraque emitiram avisos semelhantes e instaram todas as partes a respeitar a soberania nacional e a procurar soluções diplomáticas.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia avisou que o seu país não toleraria violações do espaço aéreo.

O Iraque apresentou uma queixa oficial ao Conselho de Segurança da ONU, exigindo a responsabilização pela utilização israelita do espaço aéreo iraquiano durante os ataques.

Os responsáveis palestinianos apelaram também à coordenação regional para evitar que a situação se transforme numa guerra mais vasta.

Israel começou a atacar o Irão na madrugada de sexta-feira, tendo como alvo as áreas nucleares, militares e civis do Irão, matando os seus principais comandantes militares e cientistas.

Os ataques prosseguiram até à noite de sexta-feira, tendo sido atingidas cidades como Teerão, Natanz, Tabriz e Isfahan.

O Irão lançou então um ataque de retaliação, com o nome de código Operação Promessa Verdadeira III, na sexta-feira à noite, atingindo muitas áreas, incluindo Telavive, onde os mísseis iranianos também atingiram o complexo de Kirya - sede do comando central das forças armadas israelitas e do Ministério da Defesa - que é frequentemente apelidado de “Pentágono” de Israel.