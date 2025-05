O Primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, propôs na terça-feira a assinatura simultânea de um acordo de paz com o Azerbaijão e de um documento sobre a dissolução do Grupo de Minsque da OSCE (Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa).

“Compreendemos a agenda apresentada pelo Azerbaijão para dissolver o Grupo de Minsque da OSCE. Na verdade, se estamos a fechar a página do conflito do Alto Carabaque, então porque precisamos de um formato que trate da sua resolução?” afirmou Pashinyan numa reunião da Assembleia Nacional do país, na capital Erevan.

Pashinyan argumentou, no entanto, que o Grupo de Minsque da OSCE tem, de facto, um contexto mais vasto e que Erevan quer garantir que Baku não considera o passo da Arménia como um passo para “encerrar o conflito no seu território e transferi-lo para a Arménia”.

“Propomos a conclusão de um acordo de paz e, simultaneamente, a dissolução do Grupo de Minsque da OSCE. Ou seja, assinar os dois documentos no mesmo dia”, disse Pashinyan.

O Azerbaijão não comentou imediatamente a proposta de Pashinyan.

Os Conflitos do Alto Carabaque

Criado em 1992, o Grupo de Minsque da OSCE, presidido pela França, Rússia e EUA, tinha como objetivo facilitar a resolução dos conflitos do Alto Carabaque.

As relações entre as duas antigas repúblicas soviéticas têm sido tensas desde 1991, quando o exército arménio ocupou o Alto Carabaque - um território internacionalmente reconhecido como parte do Azerbaijão - e sete regiões adjacentes.

A maior parte do território foi libertada pelo Azerbaijão durante uma guerra de 44 dias no outono de 2020, que terminou após um acordo de paz mediado pela Rússia que abriu a porta a conversações de normalização e demarcação.

Em setembro de 2023, o Azerbaijão estabeleceu a plena soberania em Carabaque, depois de as forças separatistas da região se renderem.

Em março, Baku e Erevan afirmaram ter chegado a um consenso sobre um acordo de paz, mas, desde então, os dois países acusaram-se mutuamente de ataques transfronteiriços.