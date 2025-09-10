A cimeira de paz entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, foi verdadeiramente histórica. E por mais do que uma razão.

Afinal de contas, não é todos os dias que um Presidente dos EUA se encontra com o chefe de um Estado fortemente sancionado.

Por isso, quando o avião do Presidente Putin aterrou no Alasca, a 16 de agosto, escoltado por quatro jactos F-35 americanos, e os dois líderes percorreram o tapete vermelho, o simbolismo foi imenso.

Mas, apesar de todo o alarido em torno do encontro, após quatro horas de diálogo, o público ficou na dúvida sobre o desfecho da Ucrânia.

No entanto, os sinais são promissores e o compromisso com a Ucrânia constituirá o próximo passo vital para uma paz muito necessária.

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, tem sido uma prioridade ucraniana manter Putin num estado de isolamento global.

Os líderes europeus e norte-americanos cortaram o contacto diplomático com a Rússia. Da minha experiência como diplomata britânico em Moscovo de 2014 a 2019, é claro para mim que isolar a Rússia tem sido uma política ocidental explícita há mais de uma década.

E no Reino Unido, a correspondente cobertura ao vivo na emissora estatal britânica, a BBC, foi esmagadoramente crítica e pessimista.

A correspondente principal da BBC, Lyse Douset, afirmou que, com o tratamento de passadeira vermelha, tinha sido ultrapassada uma "linha vermelha". Outros comentadores foram ainda mais críticos.

Trump deu uma "vitória" a Putin ao reunir-se sem esperar concessões em troca. Um comentador americano lamentou que as tropas americanas tenham estendido a passadeira vermelha a um "criminoso de guerra" indiciado.

O Presidente Trump esforçou-se por fazer com que Putin se sentisse bem-vindo, o que contrastou fortemente com a forma como tratou publicamente o Presidente Zelensky na Sala Oval, em fevereiro.

Trump tinha claramente pensado muito em estabelecer um tom construtivo com o seu homólogo russo, que não se encontrava há sete anos. Trump aplaudiu Putin no tapete vermelho e os dois líderes partilharam uma boleia na limusina "Beast" do Presidente dos EUA.

Trump até deixou Putin falar primeiro no encontro com a imprensa, em contraste com a sua abordagem com os visitantes europeus da Casa Branca, onde tende a manter a corte e a fazer piadas e comentários às suas custas.

Nas suas observações, Trump também não acenou com a ameaça de sanções económicas contra a Rússia, tão apregoadas.

De forma tranquilizadora, ambos os presidentes abordaram a necessidade de pôr fim ao conflito de uma forma que beneficie tanto a Rússia como a Ucrânia.

O Presidente Putin reconheceu os esforços de Trump para "ajudar a resolver a questão da Ucrânia". O Presidente Putin reconheceu os esforços de Trump para "ajudar a resolver a questão ucraniana" e afirmou que estava "sinceramente interessado em pôr fim a esta questão" e que qualquer acordo para pôr fim aos combates deve permitir também a "segurança da Rússia".

O Presidente Trump observou que "o Presidente Putin quer ver isso [o fim da guerra] tanto quanto eu quero".