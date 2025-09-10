A cimeira de paz entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, foi verdadeiramente histórica. E por mais do que uma razão.
Afinal de contas, não é todos os dias que um Presidente dos EUA se encontra com o chefe de um Estado fortemente sancionado.
Por isso, quando o avião do Presidente Putin aterrou no Alasca, a 16 de agosto, escoltado por quatro jactos F-35 americanos, e os dois líderes percorreram o tapete vermelho, o simbolismo foi imenso.
Mas, apesar de todo o alarido em torno do encontro, após quatro horas de diálogo, o público ficou na dúvida sobre o desfecho da Ucrânia.
No entanto, os sinais são promissores e o compromisso com a Ucrânia constituirá o próximo passo vital para uma paz muito necessária.
Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, tem sido uma prioridade ucraniana manter Putin num estado de isolamento global.
Os líderes europeus e norte-americanos cortaram o contacto diplomático com a Rússia. Da minha experiência como diplomata britânico em Moscovo de 2014 a 2019, é claro para mim que isolar a Rússia tem sido uma política ocidental explícita há mais de uma década.
E no Reino Unido, a correspondente cobertura ao vivo na emissora estatal britânica, a BBC, foi esmagadoramente crítica e pessimista.
A correspondente principal da BBC, Lyse Douset, afirmou que, com o tratamento de passadeira vermelha, tinha sido ultrapassada uma "linha vermelha". Outros comentadores foram ainda mais críticos.
Trump deu uma "vitória" a Putin ao reunir-se sem esperar concessões em troca. Um comentador americano lamentou que as tropas americanas tenham estendido a passadeira vermelha a um "criminoso de guerra" indiciado.
O Presidente Trump esforçou-se por fazer com que Putin se sentisse bem-vindo, o que contrastou fortemente com a forma como tratou publicamente o Presidente Zelensky na Sala Oval, em fevereiro.
Trump tinha claramente pensado muito em estabelecer um tom construtivo com o seu homólogo russo, que não se encontrava há sete anos. Trump aplaudiu Putin no tapete vermelho e os dois líderes partilharam uma boleia na limusina "Beast" do Presidente dos EUA.
Trump até deixou Putin falar primeiro no encontro com a imprensa, em contraste com a sua abordagem com os visitantes europeus da Casa Branca, onde tende a manter a corte e a fazer piadas e comentários às suas custas.
Nas suas observações, Trump também não acenou com a ameaça de sanções económicas contra a Rússia, tão apregoadas.
De forma tranquilizadora, ambos os presidentes abordaram a necessidade de pôr fim ao conflito de uma forma que beneficie tanto a Rússia como a Ucrânia.
O Presidente Putin reconheceu os esforços de Trump para "ajudar a resolver a questão da Ucrânia". O Presidente Putin reconheceu os esforços de Trump para "ajudar a resolver a questão ucraniana" e afirmou que estava "sinceramente interessado em pôr fim a esta questão" e que qualquer acordo para pôr fim aos combates deve permitir também a "segurança da Rússia".
O Presidente Trump observou que "o Presidente Putin quer ver isso [o fim da guerra] tanto quanto eu quero".
No entanto, depois de muitas palavras amáveis de ambos os lados, ficou claro que a reunião ficou aquém de um avanço sísmico que pusesse fim aos combates.
Trump observou que um "grande" obstáculo continuava no caminho. É provável que essa questão seja a contínua aspiração da Ucrânia a aderir à NATO, que a Rússia tem consistentemente identificado como a causa principal do conflito.
Trump afirmou que teria de falar com o Presidente Zelensky, com a NATO e com os líderes europeus, uma vez que "não há acordo enquanto não houver um acordo".
Independentemente do que os líderes dos EUA e da Rússia tenham discutido, Putin não conseguirá obter tudo o que pretende, incluindo as exigências maximalistas de que a Ucrânia ceda território; ninguém na Ucrânia ou no mundo ocidental concordará com isso e nem deverá concordar.
Por conseguinte, este facto traz à luz do dia a fria realidade de que não é possível chegar a um acordo, quer para um cessar-fogo, quer para um processo de paz mais substancial, a menos que tanto a Ucrânia como a Rússia estejam à mesa de negociações.
Porque a estratégia ocidental de isolamento da Rússia também impediu, pela sua natureza, qualquer possibilidade de paz, para além da que poderia ser imposta por uma vitória militar ucraniana que nunca pareceu provável.
No período que antecedeu a cimeira do Alasca, cresceu o clamor nas capitais europeias para que Zelensky fosse incluído em qualquer reunião com Putin. O Presidente Zelensky disse esta semana, após um telefonema com Trump e os líderes europeus, que "falar sobre nós, sem nós, não vai funcionar".
Trump já tinha dado a entender que uma reunião a três envolvendo Putin e Zelensky poderia ser possível dentro de dias, embora isso não tenha sido mencionado no comunicado de imprensa.
Se esta reunião preparatória no Alasca abrir caminho para que Putin e Zelensky se juntem para chegar a um acordo substantivo para acabar com os combates, então Trump terá sido bem sucedido e justificado a sua decisão de convidar o presidente russo para os EUA.
Porque, como vários comentadores salientaram, Putin pode dar-se ao luxo de esperar.
Isso significa, implicitamente, que Zelensky tem menos tempo disponível. Pondo de lado a teatralidade da cimeira do Alasca, o tom dos comentários dos media ocidentais sobre a Ucrânia começou a mudar no último mês.
A imagem de Zelensky, anteriormente irrepreensível no Ocidente, foi manchada pelos seus esforços falhados para algemar os organismos independentes anti-corrupção da Ucrânia.
Os principais meios de comunicação ocidentais que até então apoiavam Zelensky até o fim começaram a se voltar contra ele pela primeira vez desde que foi eleito em 2019. Ele já não goza de todo o seu apoio.
O The Economist disse que Zelensky cometeu um "erro estratégico". Owen Mathews, no jornal Telegraph, normalmente de linha dura, pediu que Zelensky renunciasse ao cargo, dizendo que "ele não faz mais parte da solução para encerrar o conflito com a Rússia. Ele é parte do problema".
Em termos mais gerais, o proeminente jornalista Gideon Rachman, que tem sido firmemente pró-Ucrânia nas suas reportagens, escreveu pela primeira vez, embora de forma dolorosa, que a Ucrânia está a perder lentamente e que uma concessão sobre a adesão à NATO pode tornar-se inevitável.
O Ocidente acordou para o facto de que o apoio total e inequívoco a Zelensky pode não ser a aposta certa, que a guerra na Ucrânia está a tornar-se obviamente impossível de ganhar e que só prejudicará a Ucrânia e fará com que os Estados europeus paguem a conta.
No entanto, a reunião histórica vai aumentar a pressão para pôr fim a esta terrível guerra na Ucrânia, o que só pode ser uma coisa boa. Embora eu suspeite que grande parte da pressão recairá sobre os ombros de Zelensky.