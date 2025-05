Porque é que alguns passaportes são mais poderosos do que outros?

Como o lobby pró-Israel está a reformular a liberdade de expressão nos campus universitários dos EUA Como o lobby pró-Israel está a reformular a liberdade de expressão nos campus universitários dos EUA

À medida que grupos de defesa pró-Israel se envolvem diretamente com as universidades dos EUA, as políticas que visam o ativismo pró-palestiniano fazem soar o alarme sobre os direitos civis e a influência do governo sobre a contestação no campus. À medida que grupos de defesa pró-Israel se envolvem diretamente com as universidades dos EUA, as políticas que visam o ativismo pró-palestiniano fazem soar o alarme sobre os direitos civis e a influência do governo sobre a contestação no campus.