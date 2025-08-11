Scurgerile de deșeuri din plastic în mediu în țările din Asia de Sud-Est, alături de China, Japonia și Coreea de Sud, ar putea crește cu aproape 70% dacă nu se iau măsuri eficiente, avertizează un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).
„Impulsionată de creșterea veniturilor și a standardelor de viață, utilizarea plasticului în regiune este prognozată să se dubleze aproape complet în absența unor politici mai ambițioase”, se arată în raportul „Regional Plastics Outlook”, care compară cifrele cu nivelurile din 2022.
Statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) „se așteaptă să înregistreze o creștere de aproape trei ori”, a adăugat acesta.
Raportul mai arată că se preconizează că deșeurile din plastic se vor dubla, în timp ce scurgerile de plastic în mediu vor crește cu 68%, provenind în principal din țările cu venituri medii-scăzute din ASEAN și din China.
Descriind regiunea ca un „punct fierbinte pentru poluarea cu plastic”, raportul a menționat că 8,4 milioane de tone de deșeuri din plastic gestionate necorespunzător s-au scurs în mediu în 2022.
Problema deșeurilor din plastic
Deșeurile din plastic din regiune au crescut de la 10 milioane de tone în 1990 la 113 milioane de tone în 2022, se mai arată în raport.
„Practici informale și nesigure, precum arderea deschisă și depozitarea necontrolată, persistă în majoritatea țărilor ASEAN și în China, în special în zonele rurale.”
Deșeurile din plastic reprezintă o problemă majoră de mediu, poluând râurile și oceanele și punând în pericol sănătatea faunei sălbatice și a oamenilor, deoarece microplasticele pătrund și în organism.
Raportul estimează că scurgerile anuale în mediu din regiune ar putea ajunge la 14,1 milioane de tone până în 2050, dintre care 5,1 milioane de tone ar putea ajunge în râuri, zone de coastă și oceane.
Țările din regiune diferă semnificativ în ceea ce privește capacitățile de gestionare a deșeurilor, utilizarea plasticului în 13 țări crescând de aproape nouă ori, de la 17 milioane de tone în 1990 la 152 milioane de tone în 2022.
Deoarece peste jumătate din plasticul utilizat în regiune are o durată de viață mai mică de cinci ani, o mare parte din acesta devine rapid deșeu.
Utilizarea plasticului în regiune ar putea scădea cu 28% prin acțiuni ambițioase, inclusiv interzicerea plasticului de unică folosință și aplicarea de taxe, ceea ce ar putea crește rata de reciclare la 54% și reduce deșeurile gestionate necorespunzător cu 97%, se mai menționează în raport.
Într-o evoluție conexă, discuțiile pentru un tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind poluarea cu plastic au fost reluate marți la Geneva, după ce discuțiile anterioare de anul trecut din Coreea de Sud au eșuat din cauza divergențelor între țări cu privire la măsurile de reducere a producției de plastic și gestionarea deșeurilor din plastic.