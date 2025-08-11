NATURĂ ȘI MEDIU
3 min de citire
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Conform unui raport al OCDE, se estimează că scurgerile de plastic în mediu vor crește cu cel puțin 68%, provenind în principal din țările cu venituri medii-scăzute din ASEAN și din China.
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Raportul a mai menționat că deșeurile plastice regionale au crescut de la 10 milioane de tone în 1990 la 113 milioane de tone în 2022. / AA
11 August 2025

Scurgerile de deșeuri din plastic în mediu în țările din Asia de Sud-Est, alături de China, Japonia și Coreea de Sud, ar putea crește cu aproape 70% dacă nu se iau măsuri eficiente, avertizează un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

„Impulsionată de creșterea veniturilor și a standardelor de viață, utilizarea plasticului în regiune este prognozată să se dubleze aproape complet în absența unor politici mai ambițioase”, se arată în raportul „Regional Plastics Outlook”, care compară cifrele cu nivelurile din 2022.

Statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) „se așteaptă să înregistreze o creștere de aproape trei ori”, a adăugat acesta.

Raportul mai arată că se preconizează că deșeurile din plastic se vor dubla, în timp ce scurgerile de plastic în mediu vor crește cu 68%, provenind în principal din țările cu venituri medii-scăzute din ASEAN și din China.

Descriind regiunea ca un „punct fierbinte pentru poluarea cu plastic”, raportul a menționat că 8,4 milioane de tone de deșeuri din plastic gestionate necorespunzător s-au scurs în mediu în 2022.

Problema deșeurilor din plastic

Deșeurile din plastic din regiune au crescut de la 10 milioane de tone în 1990 la 113 milioane de tone în 2022, se mai arată în raport.

„Practici informale și nesigure, precum arderea deschisă și depozitarea necontrolată, persistă în majoritatea țărilor ASEAN și în China, în special în zonele rurale.”

Recomandări

Deșeurile din plastic reprezintă o problemă majoră de mediu, poluând râurile și oceanele și punând în pericol sănătatea faunei sălbatice și a oamenilor, deoarece microplasticele pătrund și în organism.

Raportul estimează că scurgerile anuale în mediu din regiune ar putea ajunge la 14,1 milioane de tone până în 2050, dintre care 5,1 milioane de tone ar putea ajunge în râuri, zone de coastă și oceane.

Țările din regiune diferă semnificativ în ceea ce privește capacitățile de gestionare a deșeurilor, utilizarea plasticului în 13 țări crescând de aproape nouă ori, de la 17 milioane de tone în 1990 la 152 milioane de tone în 2022.

Deoarece peste jumătate din plasticul utilizat în regiune are o durată de viață mai mică de cinci ani, o mare parte din acesta devine rapid deșeu.

Utilizarea plasticului în regiune ar putea scădea cu 28% prin acțiuni ambițioase, inclusiv interzicerea plasticului de unică folosință și aplicarea de taxe, ceea ce ar putea crește rata de reciclare la 54% și reduce deșeurile gestionate necorespunzător cu 97%, se mai menționează în raport.

Într-o evoluție conexă, discuțiile pentru un tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind poluarea cu plastic au fost reluate marți la Geneva, după ce discuțiile anterioare de anul trecut din Coreea de Sud au eșuat din cauza divergențelor între țări cu privire la măsurile de reducere a producției de plastic și gestionarea deșeurilor din plastic.

Descoperă
Nvidia reia vânzarea cipurilor H20 către China, odată cu relaxarea restricțiilor de export impuse
SUA a inițiat o anchetă comercială împotriva Braziliei, taxele vamale provocând tensiuni
Israelul comite genocid în Gaza — concluzia „inevitabilă” a expertului în Holocaust Omer Bartov
Expoziția Internațională a Industriei de Apărare va fi găzduită la Istanbul săptămâna viitoare
Cea de-a noua aniversare a loviturii de stat eșuate din Türkiye a fost marcată în întreaga lume
Rusiei nu-i pasă de spectacolul lui Trump. Reacția lui Medvedev la amenințările cu sancțiuni
Ministrul Fidan: „Orice încercare de a dăuna Türkiye este sortită eșecului”
Muzeul Democrației 15 Iulie: O istorie a rezistenței păstrată vie în memorie
Ministrul rus de externe Lavrov s-a întâlnit cu președintele chinez Xi
Numărul palestinienilor uciși în centrele de ajutor controversate din Gaza ajunge la 833
Trimisul SUA vizitează Ucraina pentru a discuta despre arme și sancțiuni împotriva Rusiei
China salută legăturile „strategice” cu Rusia în timpul vizitei lui Lavrov
Supraviețuitorii bombei atomice din Japonia se tem că armele nucleare ar putea fi folosite din nou
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat într-o biserică din Kentucky
Seul: „Phenian a furnizat Moscovei un stoc masiv de muniție de artilerie”
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us