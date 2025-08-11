Scurgerile de deșeuri din plastic în mediu în țările din Asia de Sud-Est, alături de China, Japonia și Coreea de Sud, ar putea crește cu aproape 70% dacă nu se iau măsuri eficiente, avertizează un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

„Impulsionată de creșterea veniturilor și a standardelor de viață, utilizarea plasticului în regiune este prognozată să se dubleze aproape complet în absența unor politici mai ambițioase”, se arată în raportul „Regional Plastics Outlook”, care compară cifrele cu nivelurile din 2022.

Statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) „se așteaptă să înregistreze o creștere de aproape trei ori”, a adăugat acesta.

Raportul mai arată că se preconizează că deșeurile din plastic se vor dubla, în timp ce scurgerile de plastic în mediu vor crește cu 68%, provenind în principal din țările cu venituri medii-scăzute din ASEAN și din China.

Descriind regiunea ca un „punct fierbinte pentru poluarea cu plastic”, raportul a menționat că 8,4 milioane de tone de deșeuri din plastic gestionate necorespunzător s-au scurs în mediu în 2022.

Problema deșeurilor din plastic

Deșeurile din plastic din regiune au crescut de la 10 milioane de tone în 1990 la 113 milioane de tone în 2022, se mai arată în raport.

„Practici informale și nesigure, precum arderea deschisă și depozitarea necontrolată, persistă în majoritatea țărilor ASEAN și în China, în special în zonele rurale.”