Decizia Italiei de a aproba construcția unui pod între Sicilia și continent, care ar putea deveni cel mai lung pod cu o singură deschidere din lume, a deschis calea pentru o luptă juridică ce ar putea întârzia și mai mult un proiect conceput încă de vechii romani.

Guvernul condus de premierul Giorgia Meloni a dat aprobarea finală pentru podul peste Strâmtoarea Messina miercuri, alocând 13,5 miliarde de euro (15,8 miliarde de dolari) pentru un proiect discutat de mai bine de 50 de ani.

„Chiar dacă mi-ar oferi valoarea întreită a casei mele, asta nu contează pentru mine. Ceea ce contează este peisajul. Strâmtoarea Messina nu trebuie să fie atinsă”, a declarat Mariolina De Francesco, o femeie de 75 de ani care locuiește în orașul sicilian Messina.

Peste 440 de proprietăți vor trebui expropriate pe partea siciliană și în regiunea Calabria de pe continent pentru a face loc podului de 3,7 km și drumurilor și căilor ferate conexe.

„Avocații noștri vor lua măsuri și îi vom opri. Asta e garantat”, a spus Mariolina De Francesco, a cărei casă se află în apropierea amplasamentului unuia dintre turnurile terestre de 399 de metri înălțime prevăzute pentru pod.

Ministrul infrastructurii, Matteo Salvini a declarat că lucrările preliminare ar trebui să înceapă în septembrie-octombrie și a promis compensații generoase pentru cei care vor fi nevoiți să renunțe la proprietățile lor. Podul urmează să fie finalizat în 2032.

Compania Strâmtoarea Messina, care supraveghează proiectul, se pregătește pentru o luptă juridică amplă.

„(Recursurile legale) mă țin cu siguranță ocupat, deoarece ne consumă mult timp”, a declarat directorul executiv Pietro Ciucci pentru ziarul La Stampa.

Grupurile de mediu au depus săptămâna aceasta o plângere la Uniunea Europeană, semnalând riscuri serioase pentru ecosistemul local.

Cartierul Torre Faro, situat la marginea nordică a orașului Messina, include o rezervație naturală în jurul a două lacuri, iar Calabria pare la o aruncătură de băț atunci când te plimbi pe malul mării.

Risc seismic

Comitetele de rezidenți „Nu Podului” susțin că valoarea ecologică a zonei și riscul seismic fac ca aceasta să fie nepotrivită pentru infrastructură. De asemenea, se tem că lucrările vor dura mult timp, făcând cartierul de nelocuit din cauza zgomotului.

Compania Strâmtoarea Messina afirmă că podul va fi proiectat să reziste la cutremure foarte puternice și nu va fi amplasat pe linii de falie active. De asemenea, a promis măsuri de atenuare pentru a proteja habitatele și speciile protejate.