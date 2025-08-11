O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce unul dintre cele mai mari incendii de vegetație din istoria statului a continuat să se extindă, iar autoritățile au avertizat locuitorii din zonele izolate să fie pregătiți să plece duminică, deoarece vânturile puternice și umiditatea scăzută au alimentat flăcările.

Ordinele de evacuare erau deja în vigoare pentru comunitățile montane, deoarece Incendiul Lee a ars peste 433 de kilometri pătrați (167 mile pătrate) în comitatele Garfield și Rio Blanco, cu doar 6% din incendiu fiind controlat. Nu au fost raportate victime sau daune structurale.

Toate cele 179 de persoane încarcerate au fost evacuate în siguranță din Centrul de Corecție Rifle sâmbătă, „dintr-un exces de precauție”, a declarat Departamentul de Corecții din Colorado într-un comunicat.

Acestea au fost relocate temporar la aproximativ 240 de kilometri distanță, în Complexul de Corecție Buena Vista, a precizat departamentul.

Incendiul Lee, care mistuie copaci și vegetație la aproximativ 400 de kilometri vest de Denver, este acum al șaselea cel mai mare incendiu individual din istoria statului, potrivit Diviziei de Prevenire și Control al Incendiilor din Colorado.

Peste o mie de pompieri luptă cu flăcările, încercând să mențină incendiul la vest de Colorado 13 și la nord de County Road 5, au declarat oficialii.