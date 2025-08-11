ACTUALITĂȚI
2 min de citire
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Mai mult de o mie de pompieri luptă împotriva incendiului, lucrând pentru a menține flăcările la vest de drumul Colorado 13 și la nord de County Road 5, spun oficialii.
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Trei pompieri au fost răniți, inclusiv un șef de batalion care a fost grav rănit când s-a răsturnat cu camioneta într-un teren accidentat. / AP
11 August 2025

O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce unul dintre cele mai mari incendii de vegetație din istoria statului a continuat să se extindă, iar autoritățile au avertizat locuitorii din zonele izolate să fie pregătiți să plece duminică, deoarece vânturile puternice și umiditatea scăzută au alimentat flăcările.

Ordinele de evacuare erau deja în vigoare pentru comunitățile montane, deoarece Incendiul Lee a ars peste 433 de kilometri pătrați (167 mile pătrate) în comitatele Garfield și Rio Blanco, cu doar 6% din incendiu fiind controlat. Nu au fost raportate victime sau daune structurale.

Toate cele 179 de persoane încarcerate au fost evacuate în siguranță din Centrul de Corecție Rifle sâmbătă, „dintr-un exces de precauție”, a declarat Departamentul de Corecții din Colorado într-un comunicat.

Acestea au fost relocate temporar la aproximativ 240 de kilometri distanță, în Complexul de Corecție Buena Vista, a precizat departamentul.

Incendiul Lee, care mistuie copaci și vegetație la aproximativ 400 de kilometri vest de Denver, este acum al șaselea cel mai mare incendiu individual din istoria statului, potrivit Diviziei de Prevenire și Control al Incendiilor din Colorado.

Peste o mie de pompieri luptă cu flăcările, încercând să mențină incendiul la vest de Colorado 13 și la nord de County Road 5, au declarat oficialii.

Recomandări

Autoritățile din domeniul sănătății au emis avertismente privind calitatea aerului din cauza fumului de la Incendiul Lee și de la Incendiul Elk, care arde pe o suprafață de 60 de kilometri pătrați chiar la est.

În sudul Californiei, echipele de intervenție au reușit să controleze 62% din Incendiul Canyon, care a ars 20 de kilometri pătrați, forțând evacuări și distrugând șapte structuri după ce a izbucnit joi, în apropierea graniței dintre comitatele Los Angeles și Ventura.

Trei pompieri au fost răniți, inclusiv un șef de batalion, care a fost grav rănit când camioneta sa s-a răsturnat pe un teren abrupt.

Incendiul Gifford, cel mai mare incendiu din California de până acum în acest an, a ars cel puțin 466 de kilometri pătrați în comitatele Santa Barbara și San Luis Obispo de la izbucnirea sa pe 1 august. Duminică, acesta era controlat în proporție de 21%.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - The many little mistakes causing wildfires across the globe
Descoperă
Nvidia reia vânzarea cipurilor H20 către China, odată cu relaxarea restricțiilor de export impuse
SUA a inițiat o anchetă comercială împotriva Braziliei, taxele vamale provocând tensiuni
Israelul comite genocid în Gaza — concluzia „inevitabilă” a expertului în Holocaust Omer Bartov
Expoziția Internațională a Industriei de Apărare va fi găzduită la Istanbul săptămâna viitoare
Cea de-a noua aniversare a loviturii de stat eșuate din Türkiye a fost marcată în întreaga lume
Rusiei nu-i pasă de spectacolul lui Trump. Reacția lui Medvedev la amenințările cu sancțiuni
Ministrul Fidan: „Orice încercare de a dăuna Türkiye este sortită eșecului”
Muzeul Democrației 15 Iulie: O istorie a rezistenței păstrată vie în memorie
Ministrul rus de externe Lavrov s-a întâlnit cu președintele chinez Xi
Numărul palestinienilor uciși în centrele de ajutor controversate din Gaza ajunge la 833
Trimisul SUA vizitează Ucraina pentru a discuta despre arme și sancțiuni împotriva Rusiei
China salută legăturile „strategice” cu Rusia în timpul vizitei lui Lavrov
Supraviețuitorii bombei atomice din Japonia se tem că armele nucleare ar putea fi folosite din nou
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat într-o biserică din Kentucky
Seul: „Phenian a furnizat Moscovei un stoc masiv de muniție de artilerie”
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us