O taxă vamală de 100% pe semiconductori le așteaptă pe companiile care nu își mută producția în SUA
În timp ce Apple își garantează scutirea anunțând investiții de 100 de miliarde de dolari în SUA, planul tarifar radical al lui Trump vizează lanțul global de aprovizionare cu cipuri pe fondul tensiunilor comerciale.
acum 15 ore

Președintele SUA, Donald Trump a declarat că administrația sa va impune un tarif de 100% pe semiconductoarele importate, exceptând în același timp companiile care își relochează producția în Statele Unite.

„Vom impune un tarif foarte mare pentru cipuri și semiconductori”, a declarat Trump miercuri jurnaliștilor la Casa Albă.

„Dar dacă produceți în Statele Unite ale Americii, nu va exista nicio taxă.”

Președintele a făcut acest anunț alături de CEO-ul Apple, Tim Cook, care a dezvăluit că compania va investi 100 de miliarde de dolari într-o nouă inițiativă de producție în SUA.

Planul include o unitate de producție de sticlă în Kentucky, gestionată de Corning Inc., precum și extinderea parteneriatelor cu Applied Materials și Texas Instruments.

Trump a prezentat tariful ca pe o victorie pentru industria și consumatorii americani.

„Chiar dacă construiți și nu produceți încă, dacă v-ați angajat să construiți aici, nu va exista nicio taxă”, a spus el.

Presiunea tarifelor

Decizia Apple vine pe fondul intensificării amenințărilor tarifare, care au afectat companiile cu lanțuri de aprovizionare globale.

Majoritatea iPhone-urilor vândute în SUA sunt asamblate în India, care acum se confruntă cu un tarif de 50% în două etape, în cadrul măsurilor comerciale mai ample ale lui Trump.

Vietnamul, unde Apple produce alte produse-cheie, a fost deja afectat de un tarif de 20%.

Întâlnirea lui Cook cu Trump a marcat o continuare a eforturilor companiei de a obține scutiri de taxe.

La începutul acestui an, președintele a avertizat Apple că ar putea fi supusă unor tarife de cel puțin 25% dacă nu aduce producția de iPhone în SUA.

Cook a răspuns subliniind componentele fabricate în SUA și a promis o schimbare mai profundă către producția internă.

„Uitați-vă, el nu face acest tip de investiție nicăieri în lume, nici pe departe”, a spus Trump.

„Se întoarce. Adică, Apple se întoarce în America.”

Noua promisiune de 100 de miliarde de dolari se adaugă angajamentului anterior al Apple de a investi 500 de miliarde de dolari pe parcursul a patru ani în SUA, aducând investiția totală planificată la 600 de miliarde de dolari.

Proiectele includ o nouă unitate de servere în Houston, o academie pentru furnizori în Michigan și cheltuieli interne extinse în cadrul rețelei de aprovizionare a Apple.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că multe dintre anunțurile de investiții corporative făcute de la victoria electorală a lui Trump din 2024 ar putea să nu se materializeze complet.

Trump a declarat că administrația ar putea anunța săptămâna viitoare noi tarife pentru orice produs importat care conține semiconductoare — o măsură amplă care ar putea afecta mai multe industrii.

