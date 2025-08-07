Președintele SUA, Donald Trump a declarat că administrația sa va impune un tarif de 100% pe semiconductoarele importate, exceptând în același timp companiile care își relochează producția în Statele Unite.
„Vom impune un tarif foarte mare pentru cipuri și semiconductori”, a declarat Trump miercuri jurnaliștilor la Casa Albă.
„Dar dacă produceți în Statele Unite ale Americii, nu va exista nicio taxă.”
Președintele a făcut acest anunț alături de CEO-ul Apple, Tim Cook, care a dezvăluit că compania va investi 100 de miliarde de dolari într-o nouă inițiativă de producție în SUA.
Planul include o unitate de producție de sticlă în Kentucky, gestionată de Corning Inc., precum și extinderea parteneriatelor cu Applied Materials și Texas Instruments.
Trump a prezentat tariful ca pe o victorie pentru industria și consumatorii americani.
„Chiar dacă construiți și nu produceți încă, dacă v-ați angajat să construiți aici, nu va exista nicio taxă”, a spus el.
Presiunea tarifelor
Decizia Apple vine pe fondul intensificării amenințărilor tarifare, care au afectat companiile cu lanțuri de aprovizionare globale.
Majoritatea iPhone-urilor vândute în SUA sunt asamblate în India, care acum se confruntă cu un tarif de 50% în două etape, în cadrul măsurilor comerciale mai ample ale lui Trump.
Vietnamul, unde Apple produce alte produse-cheie, a fost deja afectat de un tarif de 20%.
Întâlnirea lui Cook cu Trump a marcat o continuare a eforturilor companiei de a obține scutiri de taxe.
La începutul acestui an, președintele a avertizat Apple că ar putea fi supusă unor tarife de cel puțin 25% dacă nu aduce producția de iPhone în SUA.
Cook a răspuns subliniind componentele fabricate în SUA și a promis o schimbare mai profundă către producția internă.
„Uitați-vă, el nu face acest tip de investiție nicăieri în lume, nici pe departe”, a spus Trump.
„Se întoarce. Adică, Apple se întoarce în America.”
Noua promisiune de 100 de miliarde de dolari se adaugă angajamentului anterior al Apple de a investi 500 de miliarde de dolari pe parcursul a patru ani în SUA, aducând investiția totală planificată la 600 de miliarde de dolari.
Proiectele includ o nouă unitate de servere în Houston, o academie pentru furnizori în Michigan și cheltuieli interne extinse în cadrul rețelei de aprovizionare a Apple.
Cu toate acestea, analiștii avertizează că multe dintre anunțurile de investiții corporative făcute de la victoria electorală a lui Trump din 2024 ar putea să nu se materializeze complet.
Trump a declarat că administrația ar putea anunța săptămâna viitoare noi tarife pentru orice produs importat care conține semiconductoare — o măsură amplă care ar putea afecta mai multe industrii.