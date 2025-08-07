Președintele SUA, Donald Trump a declarat că administrația sa va impune un tarif de 100% pe semiconductoarele importate, exceptând în același timp companiile care își relochează producția în Statele Unite.

„Vom impune un tarif foarte mare pentru cipuri și semiconductori”, a declarat Trump miercuri jurnaliștilor la Casa Albă.

„Dar dacă produceți în Statele Unite ale Americii, nu va exista nicio taxă.”

Președintele a făcut acest anunț alături de CEO-ul Apple, Tim Cook, care a dezvăluit că compania va investi 100 de miliarde de dolari într-o nouă inițiativă de producție în SUA.

Planul include o unitate de producție de sticlă în Kentucky, gestionată de Corning Inc., precum și extinderea parteneriatelor cu Applied Materials și Texas Instruments.

Trump a prezentat tariful ca pe o victorie pentru industria și consumatorii americani.

„Chiar dacă construiți și nu produceți încă, dacă v-ați angajat să construiți aici, nu va exista nicio taxă”, a spus el.

Presiunea tarifelor

Decizia Apple vine pe fondul intensificării amenințărilor tarifare, care au afectat companiile cu lanțuri de aprovizionare globale.

Majoritatea iPhone-urilor vândute în SUA sunt asamblate în India, care acum se confruntă cu un tarif de 50% în două etape, în cadrul măsurilor comerciale mai ample ale lui Trump.