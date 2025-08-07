POLITICĂ
acum 16 ore

Președintele SUA, Donald Trump a declarat că administrația sa va impune „multe mai multe” sancțiuni secundare asupra națiunilor care continuă să achiziționeze petrol rusesc, la câteva ore după ce a anunțat noi penalități împotriva Indiei.

„Veți vedea mult mai multe. Veți vedea atât de multe sancțiuni secundare”, a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă miercuri, sugerând că China ar putea fi printre următoarele țări vizate.

„S-ar putea întâmpla. Depinde de cum mergem. S-ar putea întâmpla”, a spus Trump, întrebat dacă Beijingul ar putea fi supus unor măsuri similare, făcând referire la discuțiile comerciale în desfășurare cu China, despre care a afirmat că fac progrese.

Mai devreme în aceeași zi, Trump a semnat un ordin executiv prin care impune un tarif suplimentar de 25% asupra importurilor din India, ca răspuns la ceea ce el a descris ca fiind „revânzarea și profitul continuu” al New Delhi din țițeiul rusesc.

Tarifele urmează să intre în vigoare în 21 de zile.

Ordinul îl însărcinează, de asemenea, pe secretarul de stat Marco Rubio și pe secretarul trezoreriei, Scott Bessent să identifice orice alte națiuni care „direct sau indirect” importă petrol rusesc.

Anunțul vine la o zi după ce Trump a declarat că SUA va „lua acea decizie” cu privire la sancțiuni suplimentare, în urma unei vizite la Moscova a trimisului special, Steve Witkoff pentru discuții cu oficialii ruși.

