Președintele SUA, Donald Trump a declarat că administrația sa va impune „multe mai multe” sancțiuni secundare asupra națiunilor care continuă să achiziționeze petrol rusesc, la câteva ore după ce a anunțat noi penalități împotriva Indiei.

„Veți vedea mult mai multe. Veți vedea atât de multe sancțiuni secundare”, a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă miercuri, sugerând că China ar putea fi printre următoarele țări vizate.

„S-ar putea întâmpla. Depinde de cum mergem. S-ar putea întâmpla”, a spus Trump, întrebat dacă Beijingul ar putea fi supus unor măsuri similare, făcând referire la discuțiile comerciale în desfășurare cu China, despre care a afirmat că fac progrese.

Mai devreme în aceeași zi, Trump a semnat un ordin executiv prin care impune un tarif suplimentar de 25% asupra importurilor din India, ca răspuns la ceea ce el a descris ca fiind „revânzarea și profitul continuu” al New Delhi din țițeiul rusesc.