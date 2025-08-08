Pe 9 iulie două trenuri de marfă care transportau 98 de containere au plecat din Chengdu și Chongqing, China.

Acestea au traversat Kazahstanul, Marea Caspică, Azerbaidjanul, Georgia și au intrat în Türkiye prin calea ferată Baku-Tbilisi-Kars, ajungând în final la stația Halkali din Istanbul.

De acolo trenurile s-au îndreptat spre Polonia și Ungaria, marcând un moment important în succesul operațional al „Coridorului de Mijloc” — o rută logistică trans-eurasiatică care conectează China de Europa prin Asia Centrală și Türkiye.

Primele trenuri pe această rută vitală reprezintă realizarea unui proiect ambițios care își propune să reducă decalajul dintre est și vest.

Pe măsură ce peisajul comerțului global trece printr-o realiniere dramatică, Türkiye devine o arteră vitală pentru comerțul est-vest prin extinderea acestui coridor esențial.

Odată considerată o rută periferică, Coridorul de Mijloc devine rapid o alternativă preferată la căile ferate nordice controlate de Rusia și la rutele maritime mai lente și mai costisitoare din sud.

Oficialii turci și experții regionali descriu acum coridorul ca o oportunitate transformatoare nu doar pentru Türkiye, ci și pentru Europa, China și lumea turcică în general.

„Türkiye devine coloana vertebrală a comerțului, conectând direct 21 de țări”, a declarat recent ministrul transporturilor și infrastructurii, Abdulkadir Uraloglu, la o conferință din Istanbul.

„Acest coridor este de două ori mai rapid decât transportul maritim și de patru ori mai rentabil decât transportul aerian. Cu investiții continue, ne așteptăm să reducem timpul de călătorie din Extremul Orient până în Europa la doar 13 zile.”

Coridorul de Mijloc se întinde pe aproximativ 4 300 de kilometri, dintre care 2 200 de kilometri traversează Türkiye.

Uraloglu a menționat că Türkiye îmbunătățește deja capacitatea coridorului, inclusiv prin noi legături feroviare în Istanbul și o mai bună coordonare regională.

„Nu suntem doar o țară de tranzit”, a spus el. „Construim un ecosistem logistic în inima Eurasiei.”

Realinierea strategică în comerțul global

Profesorul Oktay Firat Tanrisever, specialist în relații internaționale la Universitatea Tehnică din Orientul Mijlociu (METU) din Ankara, afirmă că Coridorul Mijlociu este mai mult decât o soluție logistică; este o repoziționare geopolitică.

„Activarea completă a Coridorului de Mijloc va genera oportunități imense — nu doar pentru Türkiye și republicile turcice, ci și pentru Europa și China”, a declarat el pentru TRT World.

„Acest lucru oferă Türkiye șansa de a se transforma dintr-un simplu pasaj într-un actor esențial în modelarea conectivității și securității regionale.”