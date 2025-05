Liibiya waxay ka mid tahay xarumaha ugu muhiimsan ee ay maraan muhaajiriinta Afrika, kuwaas oo isku dayaya inay Yurub gaaraan iyagoo halis ugu jira safarrada badda ee halista ah ee Mediterranean-ka.

Maxamed Baredaa, oo ka tirsan hay'adda socdaalka ee Liibiya, ayaa AFP U sheegay in dhammaan dadkii Talaadadii la celiyay ay ahaayeen Nayjeeriyaan, haween iyo carruur la socda.

Ilo ka tirsan Hay’adda Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM), oo ah hay'adda Qaramada Midoobay ee barnaamijkan fulisa, ayaa sheegtay in kooxdan ay ku jiraan 160 haween ah iyo 17 carruur ah.

Iyaga oo inta badan ku libisan dhar isboortiga ah oo madow, ayaa lagu ururiyay qolka sugitaanka ee ku yaalla xarunta lagu haayo ee ku taalla Tripoli, kahor inta aan baska lagu geyn garoonka diyaaradaha ee Mitiga si ay u raacaan duulimaadkooda.

Dib-u-celin ballaaran oo la qorsheynayo

Baredaa wuxuu sheegay in duulimaadyo dib-u-celin ah oo kale la filayo inay toddobaadkan ka baxaan Mitiga iyo Benghazi, iyaga oo muhaajiriin u qaadaya dalalka Bangladesh, Gambia, iyo Mali.

Rabshadaha iyo xasillooni darrada ka jirtay Liibiya tan iyo afgambigii iyo dilkii Mucamar Qadaafi sanadkii 2011-kii, kacdoonka ay taageereen NATO, ayaa dalkaasi ka dhigay xarun weyn oo ay ka hawlgalaan tahriibayaasha iyo kuwa ka ganacsada dadka.

Muddo dheer, Liibiya waxaa lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhan ah muhaajiriinta iyo ka ganacsiga dadka, iyada oo Qaramada Midoobay ay marar badan ka digtay xaaladda liidata ee ay la kulmaan dadka tahriibayaasha ah.

Liibiya: “Ma noqon doonto goob degsiimo”

Sida laga soo xigtay IOM, waxaa Liibiya ku sugan in ka badan 700,000 oo muhaajiriin ah, inkasta oo mas'uuliyiinta Liibiya, ay sheegayaan in tirada dhabta ah ay intaasi ka badan tahay.

Cimaad Tarabulsi, Wasiirka Arrimaha Gudaha ee xukuumadda Tripoli, ayaa toddobaadkan sheegay in dalkaasi laga yaabo inay ku sugan yihiin "in ka badan afar milyan oo muhaajiriin ah", balse wuxuu qirtay in aan la haynin tiro sax ah, maadaama intooda badan aysan diiwaangashaneyn.

Isaga oo isku dayaya inuu dejiyo walaaca dadka Liibiyaanka ah, Tarabulsi ayaa Isniintii sheegay in:

"Liibiya ma qaadi doonto culayska socdaalka sharci-darrada ah, mana noqon doonto goob la dejiyo."