Netanyahu: Waa waqtigii la soo afjari lahaa kaalmooyinka milateri ee Maraykanka

Trump ayaa xiriirkii tooska ahaa u jaray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, isagoo aaminsan in uu wax is daba marinayo, sida ay warbaahinta u sheegeen dhawaan.